Markdorf Rektoren stellen weiterführende Schulen vor

Mit der Entscheidung, auf welche Schule die Viertklässler im Sommer wechseln, werden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Die Grundschulempfehlung ist zwar nicht mehr verbindlich, bietet aber Orientierung.

Susanne Eisenmann spricht von einer "wichtigen Entscheidung". Den meisten Müttern und Vätern, die die Stuttgarter Kultusministerin in ihrer Broschüre "Bildungswege in Baden-Württemberg" anspricht, dürfte das bewusst sein: Mit der Entscheidung, auf welche Schule die Viertklässler im Sommer wechseln, werden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. "Nicht endgültig", wie Andreas Geiger, Rektor der Jakob-Gretser-Grundschule, betont, "denn bei uns im Bundesland gibt es nach jedem Abschluss immer noch einen anderen Anschluss." So können Jugendliche ihr Berufsziel mitunter auch auf krummerem Pfad erreichen. Aber in jedem Fall gelte es, für einen Schüler jeweils die geeignetste Schullaufbahn zu finden.

Nach vier Jahren Grundschulausbildung folgt Haupt-, Werkreal- oder Realschule, Gemeinschaftsschule oder Gymnasium. Doch sind längst nicht alle Schultypen an jedem Ort vertreten. In Markdorf gibt es das Bildungszentrum (BZM) mit einem Gymnasium – eine der vier Modellschulen im Land, an der die allgemeine Hochschulreife in neun Jahren erreicht werden kann – und einem Schulverbund. Der Verbund hat sich aus der Realschule und der bislang noch bestehenden Werkrealschule gebildet. In der Werkrealschule werden inzwischen keine Fünftklässler mehr aufgenommen. Hier handelt es sich um ein Auslaufmodell, da in absehbarer Zeit ausschließlich Realschüler unterrichtet werden. Eltern, die ihre Kinder gerne an einer Haupt-, auf einer Werkreal- oder einer Gemeinschaftsschule sähen, müssen sie in eine andere Gemeinde schicken.

Beratung bereits im Kindergarten

"In der Regel schauen sich die Mütter und Väter nur den Schultyp an, für den sie sich ohnehin schon entschieden haben", erklärt Grundschulleiter Andreas Geiger. Die wenigsten ziehen die bestehenden Alternativen überhaupt in Betracht. Freilich sind sie am Ende der vierten Klasse üblicherweise schon gut beraten. Zumindest können sie es sein. Denn, so Geiger, "die schulische Beratungsstruktur beginnt bereits im Kindergarten". Erzieherinnen und eigens dafür ausgebildete Grundschulpädagogen arbeiten eng zusammen. Wie auf einer Perlenkette reiht sich mit Eintritt in die Grundschule dann Elterninformation an Elterninformation – manchmal schriftlich, manchmal mündlich.

Am Ende steht in Markdorf der große Informationsabend im Herbst, bei dem sich die diversen Schultypen präsentieren, von der Werkreal- bis hin zur Berufsschule. "Da ist uns wichtig", betont Andreas Geiger, "schon um zu zeigen, dass sich die Schullaufbahn immer weiter fortsetzen lässt." Am Ende von Klasse vier folgen individuelle Elterngespräche. Und es gibt eine Grundschulempfehlung, die aber nicht mehr verbindlich ist. Neuerdings wird sie aber den weiterführenden Schulen mitgeteilt. Seitens der Eltern gebe es Reaktionen in allen Schattierungen. Das Spektrum reicht von großer Zufriedenheit mit den Anhaltspunkten für die weitere Entscheidung bis hin zu deutlicher Skepsis. Überwiegen die Zweifel, besteht die Möglichkeit zu einem Beratungsverfahren mit schulfremden Lehrkräften, erklärt Geiger.

Monika Lallinger, Mutter der zehnjährigen Lena, fühlte sich gut beraten. Lena wollte auf jedem Fall in Markdorf bleiben – und besucht deshalb seit Beginn des Schuljahrs die Realschule am BZM. Monika Lallinger ging mit ihrer Tochter auch zu einer Schulvorstellung. Lobend erwähnt sie, dass alles recht konkret ablief und die Eltern keineswegs mit Informationen überflutet worden seien. Sie habe sich ein gutes Bild machen können. Außerdem sei es beim Thema Schule ohnehin so, ergänzt die Mutter, "dass man hineinwächst – die Kinder und auch wir Eltern".

Unterstützt werden Schüler und Eltern von Lehrern wie Norbert Müller. Er ist Koordinator für die Berufswegeplanung am Schulverbund des BZM. "Wir setzen auf Begegnung, darauf, Schüler und potenzielle Arbeitgeber miteinander ins Gespräch zu bringen", erklärt der Pädagoge. Während ihrer Praktika schnuppern die Jugendlichen in die Arbeitswelt. Darüber hinaus kommen sie mit Arbeitgebern und Personalern in Berührung, wenn die sich bei der schuleigenen Job-Messe, dem "Marktplatz Beruf", oder als Bildungspartner präsentieren.

Auswahl der passenden Schule

Der nächste Schritt ist die Auswahl der passenden Schule. Das BZM-Gymnasium lädt die künftigen Fünftklässler und deren Eltern am Samstag, 10. März, zu einem Rundgang durch die Schule ein. Ein Lehrerteam wird dabei das Profil vorstellen: die Wahlmöglichkeit zwischen G 8 und G 9, das Ganztageskonzept, die Ausgestaltung des "sozialen Lernens", den Wahlpflichtbereich, die besonderen Förderangebote. Und, erläutert Schulleiterin Diana Amann, "spätestens bei den von älteren Schülern geführten Rundgang werden die Grundschüler merken, wie geborgen sie hier sind – trotz des Riesengebäudes." Wichtig für die Eltern: "Die schulische Entwicklung ihrer Kinder haben wir ständig im Blick", so Amann. Fach- und Klassenlehrer verständigen sich – und beziehen Väter und Mütter mit ein. Die Direktorin des 800-Schüler-Gymnasiums rechnet erneut mit vier neuen Eingangsklassen. "Und wenn es noch mehr werden, schaffen wir das auch."

"Den Donnerstagstermin bieten wir bewusst an", erklärt Schulverbund-Rektorin Veronika Elflein, "dann sehen Kinder und Eltern, was wir während unserer unterrichtsbegleitenden Aktivitäten machen." Außerdem erfahren sie, wie der zweisprachige Unterricht im bilingualen Zug funktioniert und was der Einsatz modernen Medien für das Unterrichten bedeutet. Auch der Schulverbund hat rund 800 Schüler. Elflein beobachtet einen schon seit Jahren anhaltendes Wachstum. Bei 180 erwarteten Fünftklässler wird das Schuljahr 2018/19 wohl wieder fünfzügig beginnen.