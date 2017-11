Markdorf Ratiopharm-Zwillinge: Der Bodensee und die Liebe

Die Model-Zwillinge Nina und Julia Meise kommen am 13. November zum Elisabethenmarkt nach Markdorf. Wir haben mit den beiden bekannten Werbe-Gesichtern gesprochen – über ihre Beziehung zueinander und zum Bodensee.

Sie sind stets zu zweit unterwegs. Warum haben Sie sich dazu entschieden, ausschließlich als Duo vor die Kamera zu treten?

Julia: Wir haben ja zu Beginn getrennt voneinander im Modelgeschäft angefangen und dieses klassische Modelleben zunächst als Einzelpersonen gelebt. Damals mussten wir feststellen, dass das wirklich sehr einsam sein kann. Das hat uns dazu bewegt zu sagen: Es wäre schön, wenn wir das alles gemeinsam erleben können.

Wie ist es, ewig zu zweit zu sein?

Julia: Das hat wie alles Vor- und Nachteile, aber die Vorteile überwiegen natürlich: Wir sind nie alleine, was erst mal positiv ist. Natürlich streiten wir uns auch mal, haben Meinungsverschiedenheiten, die wir dann teilweise bis zum Exzess ausdiskutieren können – ein bisschen wie in einer Ehe. Und das ist natürlich mitunter heftig, wenn man sich kaum aus dem Weg gehen kann, weil man gerade beruflich wieder gemeinsam unterwegs ist.

Nina: Aber man muss sich auch immer wieder vertragen. Denn die Rahmenbedingungen zwingen einen dazu, sich mit dem Standpunkt der jeweils anderen auseinanderzusetzen. Das hilft einem, alles, auch sich selbst, immer wieder zu hinterfragen und so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und deshalb sind meine Schwester und ich tatsächlich richtig gute Teamplayer.

Zumindest optisch gibt es bei Ihnen beiden viele Gemeinsamkeiten. Worin aber liegen die Unterschiede?

Nina: Also Julia ist sehr bedacht, sehr fokussiert, sehr strukturiert und sie ist vor allem sehr verlässlich. Und tief drin, in ihrem Herzen, ist sie auch ein wenig spießig. Ich dagegen bin eigentlich genau das Gegenteil.

Julia: Nina ist wirklich genau das Gegenteil von mir. Sie ist chaotisch, sagt, was sie denkt, und manchmal plappert sie darauf los, ohne nachzudenken. Das hat uns gelegentlich schon in Teufels Küche gebracht. Aber wir ergänzen uns charakterlich wirklich sehr gut.

Sie sind die Werbe-Gesichter eines großen Pharmaunternehmens und stehen damit stets in Verbindung mit der Thematik Gesundheit. Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema?

Julia: Gesundheit – das sagt man immer so lapidar – ist das wichtigste im Leben. Gesundheit ist das höchste Gut, das wir haben, und mit der gilt es gut umzugehen, weil sie nicht selbstverständlich ist. Das ist und war uns schon immer sehr bewusst. Unser Vater ist Arzt, unsere Mutter war Pharma-Referentin. Wir sind also ganz früh mit diesem Bereich in Kontakt gekommen, weshalb es von Kindesbeinen an ein großes Thema war, wodurch wir schon ganz früh eine Sensibilität dafür entwickeln konnten.

Nina: Gesundheit ist tatsächlich unser Lebensthema. Wir haben ja auch eine Ausbildung zur Werbekauffrau im Bereich Pharma-Marketing gemacht. Das Thema Gesundheit war für uns also immer omnipräsent. Uns war früh klar, dass das nichts ist, was man geschenkt bekommt. Wir haben ja nur diesen einen Körper und den muss man wirklich hegen und pflegen. Gerade in der heutigen Zeit, die immer schneller und immer stressiger wird.

Wie machen Sie das?

Nina: Wir achten wirklich extrem auf unsere Ernährung. Heutzutage ist das ja relativ einfach durch die ganzen Superfood-Läden, durch das vielfältige Angebot in den Supermärkten, durch die riesige Auswahl an tollen und schnell umsetzbaren Rezepten, auch online. Man hat heute eigentlich keine Ausrede mehr, sich nicht gesund zu ernähren, was früher sicher noch anders war. Ich glaube, dass wir dadurch in Zukunft alle wesentlich älter werden und wesentlich länger fit bleiben können.

Julia: Und um uns fit zu halten, machen wir Bikram Yoga. Das ist Yoga bei 40 Grad Raumtemperatur. 90 Minuten lang geht das, ist also sehr zeitintensiv. Wir machen es immer dann, wenn wir die Zeit dafür haben. Und es tut uns wirklich sehr, sehr gut.

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Panda-Apotheke sind Sie am 13. November in Markdorf. Welchen Bezug haben Sie zur Bodensee-Region?

Julia: Mein Freund kommt vom Bodensee. Er ist aufgewachsen in Überlingen und erzählt mir immer wahnsinnig viel von seiner Kindheit und wie schön und besonders es war, als Kind am See groß zu werden. Von daher habe ich schon einen guten Bezug zum Bodensee.

Nina: Ich fahr sehr häufig am Bodensee vorbei, wenn ich von München aus, wo ich wohne, meinen Freund besuche, der in Zürich lebt. Und unser erstes Date, weil es sozusagen in der Mitte liegt, hatten wir damals tatsächlich am Bodensee. Der Bodensee hat in gewisser Weise also auch mitgeholfen, dass wir zusammengekommen sind.

Und welche Erfahrungen haben Sie zwei hier bereits gemeinsam gemacht?

Julia: Wir haben hier mal ein Musikevent moderiert. Bei den Proben ging es drunter und drüber. Wir waren wirklich richtig gestresst und deshalb kurz davor, das Event abzusagen. Da hat der Veranstalter uns ins Auto gesetzt und ist mit uns in ein Café am See gefahren. Und plötzlich waren die Probleme wie weggeblasen. Eine Stunde am See, und alles war wieder in Ordnung. Diesen Moment versuchen wir heute noch zurückzuholen, um zu entspannen und zu relaxen, wenn wir vor einer Moderation mal wieder gestresst sind.

Fragen: Lukas Reinhardt

