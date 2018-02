Markdorf Rathaussturm in Markdorf: Narren bändigen Verwaltungs-Zirkus

Tierische und lustige Szenen beim Rathaussturm: In Markdorf haben am Samstag die Narren die Macht übernommen. Bürgermeister und Zirkusdirektor Georg Riedmann steckten sie kurzerhand in einen Gorilla-Käfig.

Beim Rathaus waren am Samstag die Gorillas, Zebras, Löwen, Giraffen und Clowns los und trieben ihren Schabernack. Kein Wunder: Es ist Fasnet und die Rede ist vom großen Spektakel während des Rathaussturms. Selbstverständlich waren diese Tiere ganz handzahm und es steckten Stadtangestellte in den Kostümen. Das eine oder andere Tierchen spielte zwar auch mal verrückt, das aber sehr zur Freude der Zuschauer. Der Zirkusdirektor alias Bürgermeister Georg Riedmann hatte alle Hände voll zu tun, um seine Truppe im Zaum zu halten. Die Gorillas warfen mit Strohballen um sich, die Zebras führten einen Tanz auf und die Clowns waren außer Rand und Band. Unter dem Strich wurden sie dem Motto „So ein Zirkus im Rathaus“ mehr als gerecht.

Alles lief gut, bis die Vermesser anrückten. Sie waren als Zoowärter und Safari-Tierfänger unterwegs, um die wilden Rathaus-Tiere einzufangen. Mit einem heimtückischen Plan wollten sie dem Zirkusdirektor den Rathausschlüssel abluchsen und die Macht übernehmen. Die Safari-Teilnehmer waren bestens ausgestattet, hatten drei große Käfige und Fangnetze im Gepäck. So sehr sich die Tiere während des Kampfes auch wehrten: Siegreich waren am Ende die Safari-Teilnehmer. Und sie brachten auch den Zirkusdirektor in ihre Gewalt. Riedmann musste dann die Schmach über sich ergehen lassen, durch einen Tannenbaum-Trichter gezwängt zu werden. Verschnürt wie ein Weihnachtsbaum nach dem Kauf wurde der Zirkusdirektor als Spielzeug zu den Gorillas in den Käfig gesteckt. Die Gefangenen einigten sich allerdings schnell darauf, dass es viel mehr Spaß macht, sich gemeinsam eine Erfrischung zu gönnen.

Munter ging es dann zum Narrenbaumsetzen. Auf dem Marktplatz wartete das 25 Meter lange Narrensymbol darauf, in die Senkrechte gebracht zu werden. Tatkräftige Unterstützung erhielten die Zimmermannsleute von den beiden Vizezunftmeistern Dietmar Bitzenhofer und Hardy Frick. Beide Zunftobrigkeiten taten zumindest so, als würden sie mit ihren schmächtigen Gehstöcken den mächtigen Baum kitzeln. Der Narrenbaum selbst ist ein ganz besonderer. Die Fuhrleute haben sich einen prächtigen Baum ausgesucht, der gleich drei Dolden in der Baumkrone vorzuweisen hat. Kaum stand das stolze Narrensymbol, machten sich die Kinder auf, die Geschenke vom Ring zu pflücken.

Beim Preisschnellen durfte sich die Hänseler-Gruppe über die Rekordzahl von 114 Teilnehmern freuen. Eine weitere Besonderheit war, dass mit Inge Rott die älteste Teilnehmerin an den Start ging und mit ihren Enkelkindern beim Dreier-Schnellen den ersten Preis in der Damenkategorie holte. Am Rande erwähnt: Sie feiert in dieser Woche ihren 72. Geburtstag.