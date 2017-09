vor 16 Stunden Jörg Büsche und Georg Wex Markdorf Räte votieren für Container-Bauten für Kinder in Leimbach

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstagabend grünes Licht für den Bau der zwei Interimsgebäude für die Grundschule und den Kindergarten in Leimbach gegeben. Der Ortschaftsrat von Riedheim hatte bereits am Montagabend geschlossen für den Bau der Interimsgebäude gestimmt.