Bermatingen Polkaformation gibt Benefizkonzert

"Holzless – What a Böhmisch" präsentieren in der Markdorfer Spitalkirche konzertante Blasmusik

Markdorf (jmh) Sie stehen für schwungvolle und unterhaltsame Stimmungsmusik: "Holzless – What a Böhmisch" aus Ittendorf ist eine weithin bekannte Blaskapelle, die sich voll und ganz der böhmischen Polkamusik verschrieben hat. Auf zahlreichen Festen sorgen sie das Jahr über für zünftige musikalische Unterhaltung.

Am kommenden Freitag, 22. Dezember, 19.30 Uhr, geben sie ein Benefizkonzert in der Markdorfer Spitalkirche und werden sich zu diesem Anlass mal von einer ganz anderen Seite präsentieren. "Wir hatten die Idee, mal was anderes zu machen", erzählt der musikalische Kopf der Formation Alexander Keller, "und entschlossen uns für ein ruhiges, besinnlicheres Programm." Zudem wollte man auch mal vor einer anderen Kulisse spielen. Keller: "So kamen wir auf die Spitalkirche, die hat einfach eine besondere Atmosphäre."

Schlagzeuger Andreas Reisch freut sich schon sehr auf das Konzert, "weil es für uns eine schöne neue Aufgabe ist, da wir das Jahr über mit Polkamusik unterwegs sind." Und er spricht für alle, als er meint: "Wir wollen zeigen, dass wir auch mit konzertanter Blasmusik den Menschen eine Freude bereiten können." Um die Stücke noch etwas eindrücklicher zu gestalten, haben sich Holzless weibliche Verstärkung geholt. "Mit Nadine Stähle und Anna Reisch vom Musikverein Bermatingen sind zwei ganz tolle Sängerinnen dabei", so Keller. Darüber hinaus werden mit Jessica und Michaela Schneider vom Musikverein Hagnau zwei äußerst charmante Moderatorinnen durch den Abend führen.

Und da es den elf Musikern in erster Linie nur um das Musizieren geht, verbanden sie das Konzert mit einem wohltätigen Zweck. "Der Eintritt ist an dem Abend frei", so Andreas Reisch, "aber wir möchten mit dem Konzert Spenden sammeln und einer regionalen Kinderstiftung, die sich für kranke, behinderte oder traumatisierte Kinder einsetzt, etwas Gutes tun." Sollte der Abend erfolgreich verlaufen, kann sich Alexander Keller durchaus eine Wiederholung im kommenden Jahr vorstellen: "Das kann sicher ein fester Programmpunkt in unserem Jahresprogramm werden."