vor 7 Stunden Helmar Grupp Exklusiv Markdorf Polizist mit dem Handy am Ohr: Auf frischer Tat ertappt

Was macht ein Polizist am Steuer eines VW Busses mit dem Handy am Ohr? Doch nicht autofahren? Doch! Hätte das mal unsereiner getan, meint SÜDKURIER-Redakteur Helmar Grupp.