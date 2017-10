Markdorf Polizei beendet etwas ausgeuferte Geburtstagsfeier in Markdorf

Die Polizei hat in Markdorf die „etwas ausgeuferte“ Geburtstagsparty eines 16 Jahre alten Mädchens aufgelöst.

Die Beamten seien in der Nacht zum Samstag durch starken Lärm und umgeworfene Baustellenschilder auf die Feier aufmerksam geworden, teilte die Polizei in Konstanz mit. Demnach trafen sie an einer Grillhütte etwa 40 Jugendliche an, die fast alle deutlich betrunken waren. Darunter auch die Gastgeberin, die ihre Party nicht mehr im Griff gehabt habe.

Den Angaben zufolge hatte die 16-Jährige per Messenger-Dienst zu ihrer Feier eingeladen. Die Einladung habe sich aber schnell verbreitet, weshalb mehr Leute gekommen seien, als sie geplant hatte. Bevor die Jugendlichen von der Polizei nach Hause geschickt wurden, mussten sie noch den völlig verdreckten Platz um die Hütte aufräumen.