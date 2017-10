Markdorf Peter Degenhart organisiert erste internationale Wanderung in Markdorf

Peter Degenhart will mit seiner internationalen Wanderung Menschen aus verschiedenen Ländern ins Gespräch bringen. Bei der ersten Wanderung waren Teilnehmer aus fünf Nationen dabei.

Sonniges Wetter, eine schöne Wanderstrecke, nette Leute: so weit, so gewöhnlich. Doch die Wandergruppe, die an der Weiherwiese aufbricht, ist alles andere als gewöhnlich: Sie ist im wahrsten Wortsinn bunt gemischt, denn viele der Wanderer haben Migrationshintergrund. Peter Degenhart will mit seiner internationalen Wanderung Menschen aus verschiedenen Ländern ins Gespräch bringen. "Die Idee dazu ist mir gekommen, weil ich oft mit Flüchtlingen spazieren gegangen bin. Ich wollte das dann gerne in einem größeren Rahmen anbieten und noch Menschen aus anderen Nationen dazu holen", berichtet der Leiter der Wanderung.

Die erste, die er von seiner Idee begeistern konnte, war seine Kollegin Rosane Dias-Brücker, die in Brasilien geboren ist. Sie half Peter Degenhart bei der Organisation der Wanderung. Die beiden wählten eine relativ kurze Strecke aus, um Menschen aller Generationen die Teilnahme zu ermöglichen. Die Wanderung begann an der Weiherwiese, führte am Friedhof entlang, durch die Apfelplantagen ging es zum Wasserreservoir. Dort legten die Wanderer eine kleine Pause ein. Unter den Wanderern waren auch viele Kinder, die sich freuten, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen. Mohadisa Rezey zum Beispiel. "Die Wanderung ist sehr schön, weil wir viel durch die Natur laufen. Außerdem sind auch viele Kinder mit dabei, das finde ich toll", sagt die junge Afghanin.

Einige der Teilnehmer leben schon von Geburt an in Deutschland und haben Eltern, die aus einem anderen Land stammen. Manche leben schon seit einigen Jahren hier und wieder andere sind Flüchtlinge, die erst seit Kurzem hier leben, wie Latifa Haidari. Sie erzählt von ihrer Heimat: "In Afghanistan konnte ich meine Töchter nicht zur Schule schicken, weil es Mädchen verboten war, den Unterricht zu besuchen." Für Latifa Haidari ist die Wanderung eine tolle Möglichkeit, um die deutsche Sprache zu üben. Peter Degenhart plant, die Wanderungen vier Mal im Jahr anzubieten, um alle Jahreszeiten kennenzulernen. "Bei der nächsten im Winter können wir dann schon einen Schneemann bauen."