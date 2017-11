Markdorf Paul Szerdahelyi: "In den Ferien male ich fast täglich"

Auf einen Kaffee mit... dem 15-jährigen Paul Szerdahelyi, dessen Leidenschaft seit seiner Kindheit der Malerei gilt und der erstmals in der Stadtgalerie ausstellt

Paul, mit 15 Jahren bist du der jüngste Künstler, der in der Stadtgalerie ausstellt. Für einen Jugendlichen ist die Malerei doch eher ein ungewöhnliches Hobby, oder?

Das hängt vom Talent ab. Wenn es sich anbietet, dass man das ausbaut, dann muss man es einfach machen. Dieses Talent haben nicht all zu viele, es wird auch in der Gesellschaft nicht mehr so wertgeschätzt wie früher.

Wann hast du erkannt, dass du fürs Malen, überhaupt für die Kunst, dieses Talent, dieses Gespür hast?

Ich war schon vor der Grundschule in einem Kunstkurs in Markdorf. Und dieser Kunstlehrer hat uns dann gesagt, dass wir auf die Jugendkunstschule in Meersburg wechseln sollen. Ab der ersten Klasse war ich dann auf dieser Kunstschule.

Wie stehen deine Freunde zu diesem Hobby, wo doch viele junge Menschen heute ausschließlich mit dem Handy beschäftigt sind? Wirst du da nicht manchmal belächelt und als komischer Kauz bezeichnet?

Belächelt nicht. Ich denke schon, dass da auch ein Stolz mitschwingt bei meinen Freunden, dass jemand so etwas macht wie ich. Ich erlaube mir mal zu sagen, dass ich das auch gut kann. Ich denke schon, dass das etwas Besonderes ist. Denn nicht jeder hat einen Freund, der malen kann. Natürlich werden da immer wieder irgendwelche Witze über "den Künstler" gemacht. Einfach bei Dingen, die ich ganz anders sehe. Wenn's zum Beispiel um Gedichtinterpretationen geht und ich mir das in Farben und Formen vorstelle. Dann lachen schon alle.

Betrachtet man Deine Bilder in der Stadtgalerie, sieht das nach einem zeitintensiven Hobby aus. Ist dem so?

Ja, schon. Vor allem in den Ferien male ich fast täglich. Dann setz ich mich irgendwo raus in die Natur und fange was an. Dafür brauche ich manchmal auch mehrere Tage. Gerade jetzt für die Ausstellung bei dem gesprühten Bild habe ich Tag für Tag ein Stück weiter gemacht. Aber nicht verbissen. Wenn ich mich zwingen muss, dann wird's nicht gut. Man muss es im Gefühl haben. Es gibt Tage, an denen ich merke, ich MUSS malen, weil ich das jetzt brauche. Wenn ich das nicht mache, bin ich bald schlecht drauf. Und dann gibt es Tage, da habe ich keine Lust. Und wenn ich da was anfangen würde, würde das überhaupt nichts werden.

Bemerkenswert ist deine Ansicht zu Luther im Rahmen der aktuellen Ausstellung. Woher dieses fundierte Wissen und woher überhaupt dein Interesse an der Reformation, was meines Erachtens für einen 15-Jährigen sehr außergewöhnlich ist?

Zunächst finde ich es wichtig, in die Tiefe zu gehen, wenn man etwas über ein Thema sagen will. Wenn man darüber ein Bild malen will, umso mehr. Dann muss man sich erst mal ein Bild machen, muss sich das Thema genau anschauen. Man muss ja wissen, über was man malt.

Hat dich Luther ungeachtet der Malerei beziehungsweise des Themas in seinen Bann gezogen?

Ja, klar. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der alles hinterfragt. Und indem ich mich mit Luther beschäftigt habe, tauchte auch die andere Seite dieses Menschen auf. Und die habe ich dann in einem Bild dargestellt.

Was meinst du mit der anderen Seite?

Na ja, die schlechte Seite von Luther. Die Judenfeindliche. Die Antisemitische. Nicht die Seite des großen Reformators, der allen Menschen Gutes getan hat und so ganz in Ehrfurcht lebte. Nicht so, wie ihn jeder vor Augen hat.

Hattest du diese doch etwas andere Annäherung an Luther beim Kunstverein vorgestellt?

Nein, davon wusste keiner. Das Thema lautete erst mal "Ansichtssache". Und das Unterthema "Luther" beziehungsweise "Stadtansichten". Ich habe mich für Luther entschieden. Weil es mir ein Anliegen war, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass nicht alles, was so scheint, als wäre es toll, auch toll war. Und im Fall Luther ja ganz besonders. Deshalb auch der Titel eines meiner Bilder: "Vergessen". Weil man diese Seite oft vergisst.

Ist die Ausstellung in der Stadtgalerie deine erste, und wo willst du hin?

Ja, denn bisher war ich zu jung. Jetzt werde ich erst mal weiter malen, mich weiter ausbilden in meiner Technik, vor allem mit den Spraydosen. Damit ich darin noch besser werde. Aber ich will mich auch in den traditionellen Techniken weiter entwickeln. Bleistiftzeichnungen, Kohle, Acryl- und Ölfarben, darauf baut auch die moderne Kunst auf. Man muss es wissen. Und man muss es ausprobiert haben, bevor es weiter geht. Ich will vielseitig sein, auch wenn jeder bei Spraydosen gleich an Graffiti denkt. Das kann aber alles sein. Das geht ins Unendliche. Und auf jeden Fall will ich bei der nächsten Ausstellung auch dabei sein.

Deine Leidenschaft gilt dem Graffiti?

Graffiti ist wirklich interessant, wenn man sich damit näher beschäftigt, die Buchstaben analysiert, vor allem die Buchstaben von anderen "Writern", also anderen Graffiti-Künstlern. Vieles sind Schmierereien, aber es gibt auch Dinge, an denen kann man ganz genau erkennen, wer das schon jahrelang macht, und wie gut. Da kann man schon sehen, wer in der Szene ganz oben steht in der Hierarchie und wer eher unten. Und sich das anzuschauen, das macht unheimlich viel Spaß. Seitdem ich mich mit Graffiti beschäftige, gehe ich viel aufmerksamer durch die Gegend. Ich entdecke Sachen auf der Straße, die ich sonst nicht sehen würde. Als wäre ich umgezogen in eine neue Stadt, so nehme ich das wahr.

Kostet dich die Malerei den Großteil deiner Freizeit?

Kombiniert mit Lernen und noch ein bisschen Sport schon. Allerdings, das Handy nimmt auch sehr viel Zeit weg. Wie bei allen Jugendlichen.

Da bist du also keine Ausnahme?

Doch. Ich bin tatsächlich eine Ausnahme. Ich habe seit exakt heute wieder ein altes Klapp-Handy. Ich werde mein Smartphone ausmustern, weil das so viel Zeit wegnimmt und einen viel zu sehr einnimmt. Ich möchte nicht, dass diese Zeit von mir weggenommen wird und ich sie freiwillig weggebe dadurch. Es ist verschwendete Zeit. Wenn ich einmal 20, 30 bin, was hat mir die Zeit dann am Handy genützt? Ich möchte später auch sagen können, ich hatte ne tolle Kindheit und Jugend. Ich will nicht einmal sagen "jaaahh, oooch, weiß ich nicht mehr genau, ich war die meiste Zeit am Handy." Ich werde heute Abend erst mal eine Nachricht schreiben, dass ich ab jetzt nur noch anders erreichbar bin.

Fragen: Helga Stützenberger

Zur Person

Paul Szerdahelyi ist 2002 in Friedrichshafen geboren. Er lebt mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester in Markdorf. Der 15-Jährige besucht die 10. Klasse des Gymnasiums am Bildungszentrum Markdorf. Für seinen weiteren Werdegang wünscht sich Paul Szerdahelyi das Zustandekommen eines Kunst-Leistungskurses am BZM mit dem Ziel, sein Abitur im Fach Kunst zu absolvieren. Seine Freizeit gestaltet er mit moderatem Mountainbiken. Die Frage nach seiner Zukunft, Kunst und Malerei zu seinem Beruf zu machen, ist für den 15-Jährigen noch unbeantwortet. Ebenso steht die Frage nach einem Studienzweig offen, wenngleich Grafik-Design seine bevorzugte Wahl ist. (hst)