Markdorf "Ottos Wurstbraterei" genießt Kultstatus

Die ersten Kunden kommen schon um 7.30 Uhr, um sich bei Martin Ott auf dem Wochenmarkt Markdorf eine Bratwurst schmecken zu lassen. "Ottos Wurstbraterei" ist kult, wie die Serie "Blick auf den Marktstand" zeigt.

Markdorf (büj) Wie spät es ist, ist leicht zu sehen. Es gilt nur den Blick zu heben. Denn von hier aus, unmittelbar neben der Rathaustreppe, trifft das Auge direkt auf das Zifferblatt der Kirchturmuhr. Und doch gibt es fast so etwas wie eine zweite Möglichkeit, die Zeit abzulesen. Zumindest an Donnerstagen, wenn sich vom Rathausplatz zum Untertor und zwischen Hexenturm und Schlossweg die Marktstände drängen. Denn dann tritt ein Phänomen auf, das sich immer wieder beobachten lässt. Dann stehen die Leute Schlange vor dem Verkaufswagen mit der Aufschrift "Ottos Wurstbraterei". Und an der Länge der Schlange ist zu erkennen, wie spät es ist. Üben sich nur Wenige in geduldigem Warten, ist es noch früh. Wächst die Schlange, wird sie länger und länger, geht es auf die Mittagszeit zu. Martin Ott hat seine Wurstbraterei kaum geöffnet um halb acht, dann kommen schon die Ersten, sich ein herzhaftes Vesper zu bestellen.

Allesamt schwelgen sie auf der Seite "Ottos Wurstbraterei" im Sozial Netzwerk in Superlativen. Die einen schwärmen von der "weltbesten Currywurst". Die anderen loben die "besten Bratwürste nördlich des Bodensees". Und die Dritten lautmalen "Meeeeeeegaaaaaa!!!" mit drei Ausrufezeichen, sechs As und sieben Es. Wieder andere sprechen vom Kultstatus der Wurstbraterei – natürlich bei jedem Marktbesuch in Markdorf, Friedrichshafen oder Immenstaad, aber auch beim Seehasenfest. Und dann gibt es noch diejenigen, für die der Duft vor "Ottos Wurstbraterei" wie ein Wiedereintauchen in Kindheitserinnerungen ist.

Die Otts stehen nun schon vier Jahrzehnte auf den Märkten von Markdorf, Immenstaad und Friedrichshafen. Für Martin Ott ist es ein Jahrzehnt, dass er Rote, Weiße oder Currywürste in die Wecken oder Schalen legt, um sie aus seinem Verkaufswagen zu reichen. "Das Rezept ist immer gleich", erklärt er. Weil es sich bewährt hat und bei seinen Kunden sehr gut ankomme. "Etwa 90 Prozent" schätzt Martin Ott den Anteil an Stammkunden. Natürlich kommen auch Leute zum allerersten Mal. Doch nach ein-, zweimaligem Probieren reihen auch sie sich ein in die Schlangen mit Stammkunden, morgens, vormittags oder mittags.