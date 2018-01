Markdorf Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins will Familien- und Jugendarbeit verstärken

Die Wanderstatistik kann sich sehen lassen und auch das Angebot im neuen Jahr stimmt zufrieden: Die Markdorfer Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins hat während der Hauptversammlung Bilanz gezogen.

Eine Bilanz, die vor allem auf Aktivität fußt, präsentierten der Vorsitzende der Ortsgruppe Markdorf des Schwäbischen Albvereins, Rolf Gertitschke, und die jeweiligen Fachwarte während der Hauptversammlung im Bürgerhaus Ittendorf. "24 Mitglieder beteiligten sich an der Aktion 'Saubere Stadt', unsere Nistkästen sind gereinigt worden und auf dem Vereinsgelände wurde der Baumschnitt fortgesetzt", so Gertitschke. Finanziell steht der Verein weiterhin auf soliden Füßen und die Mitgliederentwicklung bleibt konstant ausgeglichen.

Die Wanderstatistik, die Theo Kausch, Fachwart für das Wandern, vorstellte, konnte sich sehen lassen. 2017 standen insgesamt 84 Veranstaltungen auf dem Programm, von denen 72 stattfanden. 1885 Teilnehmer konnten verbucht werden. Zusammen erwanderten sie insgesamt 1009 Kilometer. "Damit stehen wir gar nicht mal so schlecht im Vergleich zu den übrigen Ortsgruppen des Gaus da", so Kausch. Lediglich der Anteil von Bahn und Bus bei der Anreise könne seiner Auffassung nach noch weiter ausgebaut werden. Hierbei liege man im Verhältnis nur geringfügig höher als die Ortsgruppen ohne Bahnanschluss.

Den Blick nach vorne richtend zeigte Kausch sich sehr zufrieden mit dem diesjährigen Angebot. "Auf uns warten 85 interessante und vielseitige Veranstaltungen in diesem Jahr, wie zum Beispiel die neu aufgenommenen Radtouren von Rainer Schönherr." Da diese Touren jedoch schon alle ausgebucht, das Interesse aber weiterhin sehr groß sei, kündigte Schönherr während der Versammlung an, mit den Interessierten weitere Termine zu verabreden. Zusätzliche Höhepunkte werden, so Kausch, die Senioren-Skifreizeit im Montafon im Februar, die Kultur-Wanderwoche auf Korfu im Mai sowie die Radwoche auf dem Neckarradweg und die Wanderwoche in Fiss bilden.

Familien- und Jugendwartin Sylvia Schwarzer-Merkel zog für ihren Bereich eine durchwachsene Bilanz: "14 Veranstaltungen fanden im vergangenen Jahr statt, wobei besonders die Skihütte und das Fuchsfarm-Lager gut angenommen werden." Allerdings werde es zunehmend schwieriger, die Familien und die Teenager an den Verein zu binden. "Wandern liegt voll im Trend, doch dafür brauchen sie leider keinen Verein", so Schwarzer-Merkel. Daher werde man sich künftig verstärkt Gedanken machen müssen, wie man Familien besser an den Verein bindet und die bereits aktiven Jugendlichen besser in den Verein eingebunden werden können.

Dieter Detsch, stellvertretender Vorsitzender des Bodenseegaus, zeichnete für ihre erbrachte Wanderleistung Lisa Jelitte (38 Veranstaltungen, 415 Kilometer), Karl Beck (33 Veranstaltungen, 343 Kilometer) und Hannelore Kausch (30 Veranstaltungen, 328 Kilometer) aus. Ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit feiern Vera Nykiel, Anna Senger und Hermann Zitzlsperger, seit 40 Jahre dabei ist Elfriede Rothfritz.

Ortsgruppe und Vorstand

Die Ortsgruppe Markdorf des Schwäbischen Albvereins verzeichnet aktuell 290 Mitglieder und ist damit knapp auf dem Stand des Vorjahres.

Der Vorstand: Rolf Gertitschke, Vorsitzender; Theo Kausch, stellvertretender Vorsitzender; Hubert Stengele, stellvertretender Vorsitzender; Martina Mayr, Kassiererin; Michael Witt, Schriftwart; Monika Meineke, Robert Städele und Jürgen Bürger, Beisitzer; Elfride Hezel und Monika Zierkel, Kassenprüfer; Rudolf Schmidt, Fachwart Wege und Naturschutz; Sylvia Schwarzer-Merkel, Fachwartin Familie und Jugend; Irene Bizer, Fachwartin Mitgliederbetreuung; Gerda Keller, Fachwartin Internet. (jmh)