Markdorf Organist, Dirigent, Organisator

Markdorfs Kirchenmusiker Christian Ringendahl geht in den Ruhestand

Markdorf – Es sind nur noch wenige Wochen, dann reicht er seinen Taktstock weiter. Am 1. März übergibt Kirchenmusiker Christian Ringendahl die Leitung des Markdorfer Kirchenchors an Johannes Tress, einen jüngeren Nachfolger aus der Nähe von Biberach, der ebenfalls Kirchenmusik studiert hat. "Dann hab' ich wieder mehr Zeit zum Musizieren", freut sich der 63-jährige Ringendahl schon. Was zunächst widersprüchlich klingt, klärt sich alsbald auf, wenn Kirchenmusiker Ringendahl die mit seinem Amt verbundenen Anforderungen erläutert. "Chöre zu dirigieren und an der Orgel zu sitzen, das ist ja nur die eine Seite. Auf der anderen steht das Organisieren." Neben dem liturgisch-musikalischen Mitgestalten der Gottesdienste an vier Sonntagen im Monat sowie zwei Vorabendmessen ist es das Planen und Durchführen von Konzerten. Deren Programme wollen ausgestaltet sein. Die Aufgabe von Kirchenmusiker Christian Ringendahl ist es, Instrumentalmusiker sowie Gesangssolisten anzusprechen, nötigenfalls auch weitere Sänger für den Markdorfer Kirchenchor zu suchen und die Probepläne zu erstellen. Sogar das Verteilen der Konzertplakate liegt in seinen Händen, ebenso wie das Gespräch mit den Pressevertretern für deren Berichterstattung. "Wenn alle diese Verpflichtungen fortfallen, hab' ich dann wirklich mehr Zeit für meine Musik."

Die Liturgie nehme er sehr ernst, sie sei ihm wichtig. "Was die liturgische Gestaltung anbelangt, die soll schon möglichst stark mit dem theologischen Inhalt korrespondieren", erklärt Ringendahl. Er bezieht sich dabei auf seinen, den musikalischen Anteil an den Gottesdiensten. "Ich höre immer auf die Predigt", sagt der Kirchenmusiker. Und das gewissermaßen gleich mit zwei Ohren. Einerseits folgt er ohnehin den Worten der Geistlichen, nimmt deren geistliche Botschaft auf – "das gehört für mich zur geistigen Nahrung." Andererseits aber lauscht Ringendahl mit seinem professionellen, dem kirchenmusikalischen Ohr, um gegebenenfalls musikalisch auf die Predigt reagieren zu können. Indem er den Liedplan variiert, sein vorgesehenes Spiel verändert.

Es gibt nur noch wenige seiner Art. Die Gemeinden, die sich einen eigenen Kirchenmusiker leisten, sind rar geworden. Längst wird vielerorts darauf verzichtet, jemanden fest einzustellen, der sich sowohl um die musikalische Begleitung der Gottesdienste als auch um den sakralen Chorgesang kümmert oder die Schulung der Kantoren für den Gottesdienst. Die Vielfalt der Aufgaben von Christian Ringendahl ist es denn auch, die seinen Abschied von seinem Amt zu einem langsamen Ausklingen werden lässt. Irgendwann in den nächsten Wochen wird er zum letzten Mal seinen Kinderkirchenchor oder den der Erwachsenen dirigiert haben. Definitiv das letzte Mal wird er am 22. Februar bei einem der von ihm eingeführten Orgel-zur-Marktzeit-Konzerte spielen. Begonnen habe er vor 30 Jahren mit dieser Reihe. "Damals hab ich noch am Manual der alten Orgel gesessen", erinnert sich Ringendahl.

Gar nicht gern erinnert wird er an die Querelen, die mit dem Bau einer neuen Orgel verbunden waren. Mit einem Mal fühlten sich zahlreiche Menschen zu Sachverständigen berufen, wollten bei der Art des neuen Instruments und dessen Charakter mitreden. "Ich habe stets für eine Orgel des französisch-romantischen Typs plädiert", erklärt Ringendahl, "die besitzen die größte Bandbreite", eröffnen den weitesten musikalischen Spielraum. Ein Konzept, das sich aus seiner Sicht bewährt habe. Die zahlreichen Konzerte an der Göckel-Orgel und die überaus zufriedenen Organisten hätten das bewiesen.

"Bach", antwortet Kirchenmusiker Ringendahl auf die Frage nach seinen eigenen musikalischen Vorlieben. Und nach einer Denkpause schiebt er Reger nach. Uneinholbar aber sei Johann Sebastian Bach. Dessen Musik sei immer vielseitig und zeige keinerlei Stereotypien. Prioritäten habe er aber keine gesetzt während der vergangenen drei Jahrzehnte in Markdorf. Nicht an der Orgel und nicht im Kirchenchor, dessen Repertoire er deutlich erweitert hat – mit Musik von Mozart, Dvorak, Händel und Bach.

Zur Person

Christian Ringendahl wurde 1955 in Lobberich am Niederrhein geboren. Von 1976 bis 1979 studierte er in Aachen Kirchenmusik. Seine erste Anstellung fand er im münsterländischen Gronau. 1982 wechselte er nach Friedrichshafen. Seit 1984 ist er in Markdorf, wo er zunächst nur den Kirchenchor leitete. Später wurde er hauptamtlicher Kirchenmusiker. Er dirigierte weitere Chöre in der Schweiz, gastierte bei zahlreichen Orgelkonzerten im In- und Ausland. Zu Christian Ringendahls festen Aufgaben gehörten drei bis vier Orchestermessen pro Jahr. In der Regel dirigierte er diese im Rahmen eines der großen kirchlichen Hochfeste – zu Weihnachten, an Pfingsten oder Ostern. Und alle zwei Jahre führt Markdorfs Kirchenmusiker ein Oratorium beziehungsweise anderes großes Werk mit dem Kirchenchor auf, zuletzt den "Saul" von Händel.