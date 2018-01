Markdorf Ordensflut beim Hugeloh-Ehrenempfang in Leimbach

Ordensflut beim Hugeloh-Ehrenempfang in Leimbach

Die Zunftmitglieder zeigen ein großes Narrenherz: Pfarrer Ulrich Hund wird zum Ehrenzunftrat ernannt. Am Sonntag findet in Markdorf der Jubiläumsumzug zum 40-jährigen Bestehen statt

Markdorf – Der Ehrenempfang der Narrenzunft Hugeloh in der Leimbacher Mehrzweckhalle machte seinem Namen sprichwörtlich alle Ehre: Insgesamt 30 Namen von Hugeloh-Mitgliedern standen auf der Ehrungsliste des Zunftmeisters Thomas Wagner und der Präsidiumsmitglieder des Alemannischen Narrenrings (ANR). Die Mannschaft des Präsidiums war nahezu komplett, was die Wertschätzung für die Narrenzunft Hugeloh besonders hervorhob. Mit närrischen Klängen und Schunkelwalzer wurden die geladenen Gäste von der Hugeloh-Hausband fröhlich eingestimmt. In seiner Ansprache erzählte Wagner heitere Anekdoten aus den Anfangsjahren der Zunft. Zum 40-jährigen Bestehen sei der Leimbacher Narrenverein von anfangs 19 Mitgliedern bis zum heutigen Tage auf 161 aktive Mitglieder und 137 passive Mitglieder angewachsen.

Das heutige Aussehen der Hästräger habe man Gründungsmitglied Kurt Wörner zu verdanken, der damals aus einem Holzklotz die ersten Masken schnitzte. Doch bevor die Masken in der Fasnet 1979 zum ersten Mal auf der Straße zu sehen waren, mussten die Gründungsmitglieder einige Hürden überwinden. Die männlichen Mitglieder mussten ihre Masken damals alle selber schnitzen, nur für die Damen übernahm dies Kurt Wörner

Überrascht wurde Pfarrer Ulrich Hund, der von Narrenchef Wagner und seiner Vizezunftmeisterin Karin Spinnenhirn zum Ehrenzunftrat ernannt wurde. "Wenn ein Pfarrer die Fasnet versteht und auch mitlebt, diese auch mitgestaltet, dann hat er ein wahres Narrenherz und diese Auszeichnung mehr als verdient", würdigte Wagner den Geistlichen. ANR-Präsident Augustin Reichle war ebenfalls nicht mit leeren Händen gekommen. "Wir haben haben heute die komplette Palette an Narrenorden dabei, die unser Narrenring vergeben kann und das kommt höchst selten vor", hob der Präsident die außergewöhnlichen Ehrungen hervor.

Als wichtigen Kulturträger der Gemeinde bezeichnete Ortsvorsteher Hubert Roth die Narrenzunft Hugeloh. "Ich möchte Ihnen meinen größten Respekt und meine Anerkennung aussprechen für ihre unglaubliche Arbeit, die Sie in das große ANR-Freundschaftstreffen, das am Sonntag stattfindet, investiert haben", sagte Roth. Nach dem Ehrenempfang fand das Narrenspiel der Hugeloh auf dem Leimbacher Festplatz mit anschließenden Umzug durch das Dorf und einer Party in der Mehrzweckhalle statt.

Ehrungen