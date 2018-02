Bermatingen Oldieball: Bermatingen bittet zum närrischen Tanz

Wer zum Oldieball des Musikvereins Bermatingen kommt, will vor allem eins: Richtig ausgelassen tanzen oder auch schwofen. Musik gibt es vom Partyduo "Popcorn", das sich bestens darauf versteht, die Narren im Saal des Dorfgemeinschaftshauses mit stimmiger Tanzmusik zu versorgen. Man sieht und spürt, wie viel Spaß und Fantasie bei den Kostümen angewendet wird.

Die Veranstalter des Oldieball kamen als Schar Opas und Omas. Blumenkleider, Nickelbrillen, adrette Damenhüte und zahlreiche Krückstöcke sind auszumachen. Käthe Fröhlich, Bettina Karrer und Sabrina Fritz gehen an ihrer Theke in ihrer Oma-Rolle voll auf. "Man ist ja nicht mehr die Jüngste, da braucht so ein Bier auch schon mal ein wenig Zeit", scherzt Fröhlich.

Währenddessen machen sich die jungen Tänzerinnen der Garde bereit, ihre einstudierten Stücke darzubieten. Dafür viel Applaus aus dem Publikum, das die Tanzpause gerne annimmt. Richtig flott wird es dann mit der Lumpenkapelle "08/15" aus Bermatingen, die nach Belieben mit ihrem Publikum spielt und singt.

Ganz angetan vom Abend zeigen sich Petra und Alex Müller aus Stuttgart: "Freunde aus Oberuhldingen haben uns von dem Ball erzählt und deswegen sind wir extra hergekommen. Sie haben absolut recht, hier kann man richtig Spaß haben", stellt er fest.