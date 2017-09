Markdorf Obstbauer Bernhard Schupp zieht neue Apfelsorte Belamour

Es war ein Zufallsprodukt, das aber bei den Käufern prima ankommt: Obstbauer Bernhard Schupp aus Markdorf hat seine eigenene Apfelzüchtung Belamour genannt. Die Kunden auf dem Wochenmarkt in Markdorf wissen die neue Sorte zu schätzen.

Markdorf (büj) Wer seine Apfelbäume mehren will, der hat der Wahl zwischen zwei Methoden. Zum einen kann er pfropfen, indem er Reiser edler Pflanzen in einen Wildling einfügt. Zum anderen lassen sich durchaus auch Bäumchen aus Kernen ziehen. Letzteres hat Bernhard Schupp praktiziert, Obstbauer aus dem Markdorfer Teilort Hepbach. Mit dem Ergebnis, dass er sogar eine ganz neue Sorte gezogen hat. Die nennt er nun Belamour. "Schmeckt super!", freut sich der Landwirt über seinen kräftig aromatischen Apfel. Es handele sich bei dieser überaus schmackhaften Sorte um einen sogenannten Zufallssämling, erklärt Bernhard Schupp.

Er vergleicht es mit den Menschen: Im Grunde stelle da ja auch jeder eine eigene Sorte da, mit je speziellen Eigenschaften. Ebenso sei es bei den Äpfeln, nur dass man bei diesen Früchten dann sehr gezielt weiterzüchtet, was man – per Zufall – als besonders günstige Eigenschaft entdeckt hat. Seinen Belamour jedenfalls hat Landwirt Schupp schon für den Sortenschutz angemeldet.

Am Stand des Obstbauern aus Hepbach gibt es freilich nicht allein Belamour. Er bietet auch etliche andere Sorten an. Überdies sind diverse Birnen, Zwetschgen, Himbeeren sowie die Tees aus selbstgepflückten Kräutern in seinem Sortiment. Und ganz überwiegend sind seine Früchte ungespritzt. Außer wenn er auf das Obst anderer, konventionell arbeitender Landwirte zurückgreifen muss, um seine Angebotspalette abzurunden.

"Die Markdorfer Marktbesucher sind sehr anspruchsvoll", erklärt Schupp. In einer Obstbauregion sei das so. "Weil es hier eine Riesenauswahl gibt." Da lasse sich leicht wählerisch sein. Umso mehr Mühe müssen sich Landwirte, die nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus arbeitend, mit der Züchtung geben. Etwa um die Gefahr des Schorfbefalls weitestgehend zu mindern. Dabei bilden sich hässliche dunkle Stellen auf der Oberfläche der Früchte. Das Gros seiner Kunden weiß das Angebot zu schätzen und kommt immer wieder, um die altvertrauten Sorten einzukaufen – oder einmal etwas Neues zu probieren, erklärt Landwirt Bernhard Schupp.