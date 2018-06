vor 3 Stunden Helmar Grupp Markdorf Noch am Einspielen

Der Zwist mit dem Landratsamt hat es offenbart: Noch ist das Führungstandem der beiden Rektorinnen am Bildungszentrum in seiner Einspiel-Phase. Und noch gibt es Reibungen an manchen Enden. Doch beide, Diana Amann und Veronika Elflein, werden sich im Sinne ihrer Schule finden müssen.