Markdorf Neues Sportangebot in Markdorf: Fit durch Wald und Wiese

Jan Stocker bietet Training an frischer Luft – egal bei welchem Wetter. Frischluft Drill nennt er das, militärischen Drill gibt es aber nur nach Vereinbarung. "Die werden dann dreckig und kommen ans Limit“, verspricht der Fitnesstrainer. Für alle anderen gibt es das gemeinschaftlich gute Gefühl, den inneren Schweinehund zu besiegen.

Markdorf – Bereits nach wenigen Minuten stehen den Teilnehmern die Schweißperlen auf der Stirn. Wenn Jan Stocker mittwochabends zum Training einlädt, folgen meist zehn Menschen aus der Umgebung seinem Ruf und stehen mit ihm auf dem Bolzplatz am Waldsportpfad in Markdorf, um sich erst aufzuwärmen, dann zu laufen und Übungen zu absolvieren. Es ist anstrengend und doch haben einige ihr Leistungslimit längst nicht erreicht. Der 15-jährige David Jung aus Salem ist zwar nass geschwitzt, aber noch topfit. Für Menschen wie ihn bietet Stocker das sogenannte Military Fitness – „die werden dreckig und kommen ans Limit“, verspricht der Fitnesstrainer. Ein Video zeigt, wie junge Männer unter seiner Anleitung im Wald Baumstämme werfen und durch Matsch robben. David Jung hat das in den nächsten Tagen wieder vor, „supergeil“ findet er dieses Training. Danach habe er jedes Mal Muskelkater an Stellen seines Körpers, die er sonst nicht spürt.

Der Wald ist für Jan Stocker ein großer Abenteuerspielplatz. Bei seinem freiwilligen Wehrdienst bei der Bundeswehr habe er gemerkt, wie vielfältig man sich draußen fit halten kann. Seit einem Jahr hilft er anderen nebenberuflich dabei, draußen Sport zu treiben. Gründe für die frische Luft gebe es viele: Ein gestärktes Immunsystem, mehr Vitamin D sowie Abwechslung und Spaß. „Neben den Stationen lassen sich jeder Stein, jeder Baum und auch der eigene Körper auf unterschiedlichste Weise zum Trainingsgerät machen.“ Frischluft Drill nennt der 20-Jährige sein Konzept, militärischer Zwang ist im Normalfall aber nicht zu befürchten – Military Fitness gibt es nach Vereinbarung in kleinen Gruppen.

Die Teilnehmer mittwochs und samstags suchen sportliche Abwechslung und das gemeinschaftliche Erfolgserlebnis, den inneren Schweinehund zu besiegen. „Es ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn andere dich am Kotzberg anfeuern und du dann oben stehst“, erzählt Susan Nagel, 45 Jahre alt und aus Markdorf. Sie ist seit März dabei und meistert jenen Berg heute bereits viel schneller. Der Kotzberg liegt auf einem Rundweg am Gehrenberg und wurde von Stocker so getauft, weil er eine deutliche Steigerung hat. Meist kommt er am Ende eines Trainings, „da kann jeder nochmal alles geben“. Da sehe man auch als Trainer Fortschritte: „Ein Teilnehmer hat seine persönliche Bestzeit beim Gehrenberglauf übertroffen, das ist schon toll." Damit Stocker die Übungsausführung beobachten kann, trainieren sie in kleinen Gruppen. Und wenn dabei jemand besonders fit ist, erhält er Zusatzaufgaben: Den Kotzberg mit bremsendem Hintermann meistern nur wenige. Langeweile kommt so für niemanden auf.

„Das erste Mal habe ich mich echt gehasst danach“, berichtet die 26-jährige Anika Merkel aus Markdorf über das Training. Sie ist seit wenigen Wochen dabei. „Aber es ist so ein gutes Gefühl, sich auszupowern“, daher komme sie jetzt wöchentlich. Das Wetter spielt dabei kaum eine Rolle: „Bis jetzt wurde noch kein Training abgesagt“, sagt Jan Stocker. Die gezeigten Übungen sollen Teilnehmer auch alleine machen können. Aber: „In einer Gruppe ist man viel motivierter“, sagt er.

Eine Gruppe von Freunden motivierte auch ihn, aus seiner Leidenschaft einen Beruf zu machen. Nach und nach hätten sich dann Name, Logo und Homepage entwickelt. Inzwischen finden ihn Teilnehmenr auch über Mund-zu-Mund-Propaganda – ob auf der Suche nach militärischer Grenzerfahrung oder nach einem außergewöhnlichen Sportprogramm.

Zur Person

JanStocker ist 20 Jahre alt und wohnt in Markdorf. Nach seinem Realschulabschluss hat er den freiwilligen Wehrdienst bei der Bundeswehr im Bereich Gebirgsjäger absolviert. Anschließend holte er sein Fachabitur nach und besuchte über zwei Jahre hinweg die Akademie für Sport und Gesundheit in Konstanz, wo er in Teilzeit die Fitnesstrainer-A-Lizenz erreichte. Im nächsten Jahr möchte er studieren, laut eigenen Angaben entweder bei und mit der Polizei oder im Sportbereich. Als Hobbies nennt er Wettkampfschwimmen, er ist seit Jahren in der DLRG Salem engagiert. Ein Gruppentraining bei ihm kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Informationen im Internet: www.frischluft-drill.de