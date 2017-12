Markdorf Neues Gesicht für Jakob-Gretser-Schule

Die Jakob-Gretser-Grundschule in Markdorf wird saniert und erweitert. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung stellte die Verwaltung das Ergebnis eines Vergabeverfahrens für Architektenleistungen vor. Der Siegerentwurf einer Architektenwerkgemeinschaft aus Nürtingen versetzte die Gemeinderäte in Begeisterung.

Markdorf – Der Gemeinderat am Dienstag einen Teil der Architekturleistungen für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der Jakob-Gretser-Grundschule an die Architektenwerkgemeinschaft Weinbrenner, Single, Arabzadeh aus Nürtingen vergeben. "Das ist ein Meilenstein in unserer Grundschulentwicklung", sagte Bürgermeister Georg Riedmann. Er war ebenso wie die Gemeinderäte angetan bis begeistert von der Idee des Gewinners des Teilnahmewettbewerbs.

Der Vorschlag der Architektenwerkgemeinschaft unterscheidet sich deutlich von den Möglichkeiten, die das Architekturbüro Schneidermeyer vor dem Teilnahmewettbewerb vorgeschlagen hatte. "Der Vorschlag ist nicht zwingend, aber eine fabelhafte Idee", konstatierte Riedmann. Es handele sich noch nicht um einen abschließenden Vorentwurf, obwohl der Vorschlag in seiner Detailliertheit schon so wirke. Die Idee von Weinbrenner, Single, Arabzadeh ist, das historische Schulgebäude im Dachgeschoss mit drei Klassenräumen auszubauen. Der sternförmige Anbau von 1994 davor soll abgerissen werden, ebenso der 60er-Jahre-Anbau daneben. Stattdessen soll ein neuer Anbau längs des alten Schulgebäudes, statt bisher parallel, entstehen. Unter diesem neuen Gebäude und vor dem alten Schulgebäude sollen im zweiten Untergeschoss zwei Einfeldsporthallen entstehen. Alle drei Schulgebäude sollen miteinander verbunden sein. "Ich finde es einen genialen Entwurf", meinte Christiane Oßwald (UWG). Sandra Steffelin (FW) war besonders angetan davon, dass das alte Schulgebäude optisch wieder freigestellt wird.

Im europaweit ausgeschriebenen Vergabeverfahren von Architekturleistungen waren zunächst fünf Büros in die engere Wahl gekommen. Eines sagte ab, wie Riedmann erläuterte. Die Bietergespräche fanden am 1. Dezember statt, wo drei verschiedene Ansätze präsentiert wurden. Die höchste Gesamtpunktzahl erreichte Weinbrenner, Single, Arabzadeh, an die jetzt die ersten drei von neun Leistungsphasen vergeben wurden. Gesamtkosten wurden in der Sitzung nicht genannt. Schätzungen von September 2016 gehen von 17 Millionen Euro aus.