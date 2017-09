Markdorf Neubürgertreff: Markdorf an einem Abend kennenlernen

Neubürger werden mit einer Stadtführung von Hermann Zitzlsperger und von Vereinen im Mehrgenerationenhaus begrüßt. Dabei betonten Beteiligte auch das rege Vereinsleben in der Stadt: Es gibt mehr Vereinsmitglieder als Einwohner.

"Herzlich willkommen in Markdorf" war der Spruch des Abends. Bürgermeister Georg Riedmann, Historiker Hermann Zitzlsperger, Vereinssprecher wie Nicola Benz und auch Renate Hold vom gastgebenden Mehrgenerationenhaus wählten diese Worte, um Neubürger in der Stadt zu begrüßen. Ein Dutzend Menschen sind an diesem Abend gekommen, um mit einer Führung von Herman Zitzlsperger erst Teile der Stadt und anschließend im MGH örtliche Vereine kennen zu lernen. Wie rege das Vereinsleben ist, veranschaulichte Renate Hold: Mit mehr Vereinsmitgliedern als Einwohnern sei jeder Markdorfer statistisch in mindestens einem Verein aktiv.

Reinhold und Margret Seyfried wohnen seit Mai in der Stadt und sind von Friedrichshafen-Raderach hergezogen. "Ich bin immer schon gerne nach Markdorf gefahren", sagte Margret Seyfried. Am Treff nehmen sie teil, um die Stadt aus einer näheren Perspektive kennenzulernen, wie ihr Mann sagte. Dafür bot die Führung von Zitzlsperger die beste Gelegenheit: Der Heimathistoriker zeigte mit der Mauritiuskapelle etwas ganz, ganz Besonderes, wie er mehrfach betonte. Hier schliefen einst Pilger auf ihrem Jakobsweg und malten Zeichnungen an die Wand – ob im Jahr 1504 oder 1544 sei nicht gesichert. "Man kommt so selten hier rein", sagte Zitzlsperger bedauernd, bevor er am Rathaus und Obertor vorbei das mittelalterliche Markdorf erklärte. Angesichts toller Mittelalterfeste würde man eins verkennen: "Da sind die Düfte nicht richtig, das hat gestunken!"

Bürgermeister Georg Riedmann gab einleitend einen kurzen Überblick über die Stadt: Kindergärten und Schulen, Betriebe und Geschäfte. Dabei nannte er auch problematische Themen: Der Wohnraum sei sehr begrenzt und die Bürger wünschten keine weitere Verdichtung, die Grundschulen platzen aus allen Nähten und der Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss werde kontrovers diskutiert. Doch Markdorf sei eine schöne Stadt zum Leben. Das empfand Teilnehmerin Ann-Kathrin Röber ähnlich: "Das habe ich noch nie erlebt, in keiner anderen Stadt", sagte sie über den Neubürgertreff. Sie schreibt ihre Masterarbeit bei einem örtlichen Unternehmen und wohnt seit Anfang September hier. Dass es teils nicht lange dauert, auch in Vereinen anzukommen, bewiesen Beispiele des Abends: Elisabeth Eckert-von Landenberg vom DRK hat hier vor einem Jahr ihre aktuelle Schriftführerin kennen gelernt, wie sie erzählte.