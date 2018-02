Markdorf Naturschützer optimieren Krötenschutzzaun zwischen Autenweiler und Grünwangen

BUND-Aktive haben mit Unterstützung zweier Mitarbeiter von der Straßenmeisterei des Landkreises den Krötenschutzzaun zwischen Autenweiler und Grünwangen optimiert. Mit Hilfe eines großen Motor-Bohrers wurden 30 Löcher ins Erdreich gegraben, in denen 30 Kunststoff-Rohre versenkt wurden. Darin befinden sich die Eimer, die als mobile Kröten-Falle dienen. Die Tiere werden dann regelmäßig von den Helfern sicher über die Straße transportiert.

Hilfestellung hat der Markdorfer Ortsverein des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) vom Landratsamt erhalten. Die Kreisbehörde schickte den Umweltschützern zwei Mitarbeiter der Straßenmeisterei. Deren Auftrag war es, an der Kreisstraße zwischen Autenweiler und Grünwangen Löcher zu bohren. Löcher, die die BUND-Aktiven bislang stets mit dem Spaten graben mussten. Nun erledigten das zwei Mann maschinell mit einem Erdbohrer, der sich ins steinige Erdreich am Waldrand fraß. In jedes der 30 Löcher kommt ein Eimer. Diese dienen als mobile Sammelstelle des im Frühjahr an der Kreisstraße errichteten Krötenzauns, der die mit beginnender Wärme zu ihren Laichplätzen wandernden Amphibien vor dem Überfahren durch Autos und Lastwagen schützt.

"Bisher war das immer ein Riesenaufwand für uns", erklärt Albin Ströbele. Der BUND-Mitstreiter hat es schwer, das Heulen des Erdbohrers zu übertönen, der sich ein Stück weiter ins Erdreich hineinarbeitet. Leicht haben es aber auch die beiden Straßenmeisterei-Mitarbeiter nicht. Sie lehnen sich mit gesamtem Körpergewicht auf die ausladenden Handbügel der Maschine und stemmen sich gleichzeitig gegen das Ausbrechen dieser Hebel unterm Druck der Bohrer-Drehung. Der Aufwand, die Löcher für die Auffangeimer per Hand graben zu müssen, erläutert Albin Ströbele weiter, wiederholte sich in jedem Frühjahr aufs Neue. Teils waren die alten Löcher über Sommer, Herbst und Winter wieder zugeschüttet. Teils haben die BUND-Mitglieder sie einfach nicht mehr wiedergefunden. So gestaltete sich das Aufstellen des Krötenzauns jedes Mal zu einem größeren Unterfangen, an dem sich bis zu 15 Helfer beteiligen mussten.

Damit die frisch gebohrten Löcher künftig nicht wieder durch Laub, Astwerk und Erdreich verstopfen, bekommen sie unterdessen feste Wände. "Das habe ich in einem Fernsehbeitrag gesehen", erklärt Albin Ströbele. Das Kamarateam hatte gezeigt, wie eine andere BUND-Gruppe die Kröteneimerlöcher ihres Zauns mit Kunststoff-Rohren sicherte. Ein Verfahren, das die Markdorfer sofort aufgriffen. Albin Ströbele und Franz Kieferle, gleichfalls vom hiesigen Ortsverein, kauften 30 KG-Rohre ein – das Kürzel KG steht für Kanal-Grund – und kürzten die meterlangen Stücke auf je 60 Zentimeter ein. Bei einem Durchmesser von 31 Zentimetern passen die schwarzen Kröten-Sammel-Eimer genau hinein. Und für die Monate, in denen kein Krötenzaun steht, gibt es für jedes KG-Rohr einen Deckel, der das Kunststoffrohrloch im Waldboden verschließt, vor neuerlichem Verstopfen schützt – und vor Beginn der Kröten-Kampagne einfach nur abgehoben werden muss.

Den eigentlichen Zaun, die gut 350 Meter messende 40 Zentimeter hohe Folie aus schwarzem Plastik, haben die BUND-Mitglieder an diesem Vormittag noch nicht ausgerollt. Den können die Amphibien nicht überqueren, weshalb sie ihn entlang-kriechen, um irgendwann in einen der im 15-Meter-Abstand eingegrabenen Eimer zu fallen.

"Bis die Kröten wandern, dauert es noch gut zwei Wochen", sagt Klaus Grünewald. Die Amphibien warten ab, bis es keine Nachtfröste mehr gibt, die Tage länger geworden sind und Regen den Waldboden gründlich durchfeuchtet hat. Dann jedoch wandern sie binnen drei, vier Wochen vom Gehrenberghang hinab zu ihrem Laichplatz, einem See in der Senke südlich der Kreisstraße. "Wann und wie sie zurückwandern", so Grünewald weiter, "das wissen wir nicht." Sicher sei nur, dass die Amphibien und auch ihr Nachwuchs den Weg zum Gehrenberghang irgendwann wieder antreten. Dann aber nicht in großen Massen, sodass sich für den Rückweg das Aufstellen eines Krötenzauns erübrigt.

Während der bald beginnenden vierwöchigen Frühjahrswanderung kommen die Markdorfer BUND-Mitglieder täglich in den Morgen- und Abendstunden, um die Eimer mit den Kröten darin über die Straße zu tragen – und die Amphibien auf sicherem Wiesengrund abzusetzen.

Amphibienschutz

Erdkröten zählen in Europa zu den am weitesten verbreiteten Amphibienarten. Sie gehen nur ins Wasser, um dort ihren Laich abzulegen. Anders als als ein Frosch kann die Erdkröte kaum springen. Das verhindern ihre relativ kurzen Hinterbeine. Ihr Fortbewegen verläuft viel langsamer als beim Laubfrosch. Die Erdkröte gilt als gefräßig. Sie ernährt sich von Schrecken, vor allem von Schädlingen, was sie für den Gartenbau, aber auch die Landwirtschaft überaus nützlich werden lässt.

Um die Erdkröten bei ihrer alljährlichen Wanderung vom Gehrenberghang hinab zu schützen, erreichtet die Markdorfer BUND-Ortsgruppe in seit etwa zehn Jahren in jedem Frühjahr einen 350 Meter messenden Krötenzaun bei Autenweiler. Morgens und abends finden sich bis zu fünf Erdkröten-Männchen oder -Weibchen in den Sammeleimern, die von den BUND-Mitarbeitern über die Straße getragen werden. Die Rettung dieser Tiere vor dem Überfahren sind ein wichtiger Beitrag zu deren Erhalt – außerdem zum Erhalt der Artenvielfalt in der Region. Als weitere Schutzmaßnahme betreibt die BUND-Ortsgruppe eine sogenannte Krötenschranke an der Kreisstraße zwischen Ittendorf und Hagnau. Die wird in den Nachtstunden geschlossen, damit der Autoverkehr den Amphibien bei ihrer Wanderung nicht schadet.