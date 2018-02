Markdorf-Leimbach Narren bringen Ortsvorsteher an den Galgen

Beim Leimbacher Rathaussturm hat es am Samstag viel zu lachen gegeben. Die Narren haben mit reichlich List und Tücke die Regierungsmacht an sich gerissen. Und natürlich ist der Narrenbaum gestellt worden.

Mit vereinten Kräften stürmten der Narren- und Brauchtumsverein Hepbach (NBV) und die Leimbacher Narrenzunft Hugeloh das Rathaus. Das mit dem Hepbacher Zunftmeister Daniel Kurz nicht zu spaßen ist, musste Ortsvorsteher Hubert Roth schnell am eigenen Leib erfahren: Kurzer Hand wurde Roth an den Galgen gebracht.

Den Ortschaftsräten wurden Blechbüchsen an die Beine gebunden, damit jeder Schritt mit lautem klappern zu hören war. So mussten sich die Ortsregierenden dem närrischen Volk zeigen, das sich mächtig freute. Als wäre dies alles nicht genug, mussten Ortschaftsräte sich auch noch Ritterspielen stellen, wobei der bereits abgesetzte Bürgermeister Georg Riedmann kräftig eingebunden wurde. Seit 20 Jahren fordern die Narren die Ortschaftsräte mit Spielen heraus und immer geht es neben der Regierungsmacht auch um ein Fass Bier, das der Verlierer zahlen muss. Bis dato schafften es die Narren immer mit etwas List, die Spiele für sich zu entscheiden, klar auch dieses Mal bei den Ritterspielen. Die Ritterspiele wurden standesgemäß durch den Fanfarenzug Markdorf durch Fanfaren- und Trommelklänge bereichert.

Am Nachmittag wurde beim Narrenbaumsetzen der Sieg nochmals gefeiert und das Narrensymbol von den Riedheimer Vermessern in die Senkrechte gestellt. Die Kinder konnten es kaum abwarten, bis der Baum stand und sie diesen hinaufklettern durften. Jene, die es schafften, den Baum hinaufzuklettern, konnten sich am Narrenring ihre Geschenke aussuchen und pflücken. In der Leimbacher Mehrzweckhalle wurde anschließend ausgiebig gefeiert.

