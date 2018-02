Mehr als 250 Senioren sind in Markdorf zum närrischen Nachmittag in die Stadthalle gekommen, zu dem die Stadt eingeladen hatte.

Die Hose, den Kittel und den Narrenmarsch: Mehr braucht es beinah nicht für einen fabelhaften Seniorennachmittag am Vortag zum Schmotzigen Dunschtig. Bunt kariertes Beinkleid trägt Patricia Schnekenbühl. Und ein bunt kariertes Jackett hat Richard Gratwohl an, wenn er gemeinsam mit seiner Co-Moderatorin in der Stadthalle von Markdorf durch den närrischen Seniorennachmittag leitet.

Nein, ebenso wenig wie der Kittel und die Hose macht der Narrenmarsch allein einen närrischen Seniorennachmittag. Aber er trägt ganz erheblich dazu bei. Ihren eigenen Beitrag leisten die Frauen aus den beiden Kirchengemeinden, die die Kuchen und den Kaffee verteilen. Andere Beiträge kommen vom Deutschen Roten Kreuz und von der Freiwilligen Feuerwehr, so erläuterte Claudia Arnegger, die den Seniorennachmittag im Rathaus vorbereitet hat.

Die Gehrenbergspatzen gehören mit ihren Stimmungsliedern dann schon zum Programm. Dies ebenso selbstverständlich wie die Delegation der Historischen Narrenzunft. Sobald sie hereinkommt, schnellt die Stimmung in die Höhe – fast so plötzlich wie die Karbatschen der Schneller vom Hänseler-Nachwuchs, die ihre Kunst demonstrieren. "Altmarkdorferinnen, Hänseler, Kaujohlen, Präsidiumsmitglieder!", freut sich Moderatorin Schnekenbühl über die lebendige Gruppe. Ähnlich viel Freude macht ihr "dies schöne Bild in der Stadthalle". So gut wie ausnahmslos sitzen die weit über 250 Markdorfer Seniorinnen und Senioren dort in Kostümen.

"Wir lassen uns keine Senioren-Fasnet entgehen", sagt Rudolf Gröber, 76 Jahre alt. "Uns gefällt die Musik", erläuterte seine Frau Anne, die 75 ist. Beide finden, dass solch ein Nachmittag durchaus keine Selbstverständlichkeit sei – längst nicht alle Gemeinden laden dazu ein. Und der 84-jährige Herbert Keller freut sich, "dass hier auch Dinge angesprochen werden, die sonst unter den Tisch fallen". Heuer sind es wieder die beiden Pastoren, Ulrich Hund und Tibor Nagy, die – diesmal per Quiz – die Kommunalpolitik auf die Schippe nehmen. Sie ernten ebenso viel Applaus wie die Kindergartenkinder, die Tänzerinnen vom Turnverein, die Komikerinnen von der Frauengemeinschaft oder Bauchredner Wolfgang Maria Beck.