Markdorf Musikverein Ittendorf stellt sich neu auf

Anja Hille gibt den Vorsitz an Markus Steiner ab, nach einer Satzungsänderung wird der Verein künftig von drei gleichberechtigten Vorsitzenden geleitet

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Ittendorf schien es fast so, als wolle sich der Verein neu erfinden. Im Restaurant "Fachwerk" informierte der Verein die Öffentlichkeit über die künftige Führungsstrategie sowie neue Konzepte. Nach zwei Jahren im Amt stellte sich Vorsitzende Anja Hille bei den turnusmäßigen Wahlen nicht mehr zur Verfügung. Für Hille rückt Markus Steiner nach. "Für mich ist klar gewesen, dieses Amt nur als Übergang zu bekleiden, bis wir eine langfristige und tragfähige Lösung für die künftige Führung des Vereins gefunden haben", erklärte Anja Hille. Vieles sei in den vergangenen zwei Jahren in die Wege geleitet worden, womit die Vorsitzende ihrem Nachfolger einen gut aufgestellten Verein hinterlässt. Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit sei ein neues Konzept für das Bockbierfest auf den Weg gebracht worden. Somit werde es zum Auftakt erstmals ein musikalisches Kabarett geben, dieses war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Ebenso habe man das Herbstklopfen-Fest auf den Prüfstand gestellt, auch dort habe man kleine Änderungen vor, so Hille. Das traditionelle Platzkonzert werde es künftig nicht mehr geben, dieses wolle man durch ein anderes Konzert ersetzen, dass ebenfalls noch konzipiert werde.

Im Vorstands-Team habe man sich lang Gedanken gemacht, wie der Verein künftig erfolgreich und nachhaltig geführt werden könnte. Es sei für jeden Verein schwer, ein Führungs-Team zu finden, da neben den beruflichen Belastungen auch die Vereinsauflagen für Ausrichtungen von Festlichkeiten stark angestiegen seien. Die Belastungen für einen Vorsitzenden sei enorm, da neben den vielen Stunden im Ehrenamt auch die Verantwortung immer größer werde. Daher habe man sich im Vorstands-Team entschlossen, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. "In der Zukunft wollen wir drei Vorsitzende installieren, die alle gleichberechtigt sind", erklärte die Vorsitzende. Dazu benötige man eine Satzungsänderung, hierfür wolle man in naher Zukunft eine Mitgliederversammlung einberufen, um diese Satzungsänderung absegnen zu lassen. Hille nannte die Namen der künftigen Führungsriege. Neben dem derzeitigen Vorsitzenden Markus Steiner sollen sein Stellvertreter Andreas Reck und künftig als Dritte im Bunde Manuela Zurell die Führungsspitze bilden. Mit Markus Steiner habe man einen hoch motivierten Vorsitzenden gefunden, der viele gute Ideen habe, zeigte sich Hille über ihren Nachfolger erfreut. "Wir werden keine Mauern zwischen Ahausen und Ittendorf bauen, wir werden auch keine Zollsteuern einführen, trotzdem wird es künftig heißen, Musikverein Ittendorf first", gab Markus Steiner in Manier des amerikanischen Präsidenten Donald Trump seinen künftigen Führungsstil bekannt.

Dirigent Gerhard Thiel bilanzierte seine knapp einjährige Amtszeit und freute sich, trotz der kurzen Zeit beim Blasmusikwettbewerb mit der Ittendorfer Musikkapelle den zweiten Platz erspielt zu haben. Die Wahlen hätten gezeigt, dass 86 Prozent der Musiker hinter ihm stehen. Er sei für Anregungen und konstruktive Kritik offen und hoffe auf eine lange und gute Zusammenarbeit, mit dem Hauptziel gute Musik zu machen und die Musikkapelle auch für den Nachwuchs attraktiv zu machen. Für das Jahr 2018 seien 42 Proben und zwölf Registerproben angesetzt. Im Jugendbereich freute sich Matthias Wegis, 18 Nachwuchsmusiker in der Ausbildung und vier Kinder im Blockflötenkurs vorweisen zu können.

Als Vorsitzende wurde Anja Hille von ihrem Stellvertreter Andreas Reck mit einem Blumenstrauß verabschiedet, der sich für die kurze, aber sehr intensive Amtszeit von Hille bedankte. Als letzte Amtshandlung präsentierte Anja Hille die Wahlergebnisse. Die Ämter wurden wie folgt besetzt: Stellvertretender Kassier Matthias Maier, stellvertretender Jugendleiter Matthias Wegis, Notenwart Karl Wegis und Stellvertreterin Elfriede Ehinger, aktive Beisitzerin Manuela Zurell, Dirigent Gerhard Thiel.

Für den Förderverein berichtete Vorsitzender Manuel Maier. Der Förderverein habe an zwei Tagen mit dem Hauptzelt beim Landschaftstreffen in Markdorf einiges zu stemmen gehabt. Dabei sei man an seine Grenzen gekommen, trotzdem habe alles super geklappt und der Vereinskasse ein dickes Plus beschert, freute sich Maier. Das Landschaftstreffen sei eine gute Generalprobe für das anstehende 100-jährige Bestehen des Musikvereins in drei Jahren gewesen, so der Vorsitzende. Einige Mitglieder würdigte Manuel Maier besonders, da diese sich über das gesamte Jahr hinweg besonders engagieren. So erhielten Gerda Schneider-Ruess, Karl Wegis, Karl Wiest und Berthold Pfluger jeweils ein kleines Dankeschöngeschenk von Maier überreicht.