Markdorf Musiker bekommen großes Lob von Altmeister Tim Reynish

Eine großartige Vorstellung haben Dirigent Tim Reynish und die Musiker der Stadtkapellen aus Markdorf und Meersburg am Sonntag in der Stadthalle gegeben.

Rund 80 Musiker aus der Region haben sich am Sonntag in der Stadthalle zu einem Blasorchester vereinigt, dem "großen Tim-Reynish-Blasorchester" – wie es auf dem Programmblatt heißt. Es besteht aus Musikern der Stadtkapellen Markdorf und Meersburg. Den beiden Leitern der Ensembles, Marianne Halder und Reiner Hobe, beide Schüler der Blasorchester-Dirigenten-Legende aus Großbritannien, war es gelungen, Reynisch zu einem Konzert an den Bodensee zu holen. Ein Konzert mit einem großen Ensemble, das unter anderem durch ein Piano, einen Kontrabass und durch Schlagwerk ergänzt wurde.

Er habe, so spricht der Mann im Frack in den abebbenden Beifall hinein, "dieses Stück schon oft gespielt – mit professionellen Musikern – in Südamerika, in Spanien", erklärt Tim Reynish. "Aber noch nie hat es so gut geklungen wie heute Abend – mit diesem Orchester." Ein größeres Lob können die beiden Stadtkapellen aus Meersburg und Markdorf nicht bekommen. Denn die "Jüdischen Tänze", die "Yiddish Dances – Le Chaim!", waren Tim Reynish gewidmet. Adam Gorb schrieb sie aus Anlass von Reynishs 60. Geburtstag. Klar, dass sich da die Musiker besonders anstrengten. Schließlich will man dem Altmeister der Blasmusik gerade hiermit seine Honneurs erweisen. In der Stadthalle taten die Musiker dies trefflich.

Als ein wenig unrein hatte Reynish diese Art der Kletzmer-Musik vor Beginn beschrieben. Was er meinte, wurde bald deutlich, als sich freche, ja frivole Querflöten-Töne in die leicht getragen daherkommende Schwermut hineinmischten. Vor dem Hintergrund dunkel pulsenden Blechs entfaltete sich eine wahrhaft sinfonische Klangkulisse. Das Kletzmerhafte schwamm auf voluminösen Phrasen, die so pathetisch klangen, als kämen sie aus einer jener bitterbösen Sinfonien von Schostakowitsch, mit denen der holen Gestus zu entlarven pflegt. Komponist Adam Gorp bricht die spätromantische Schwere mit frechen Effekten, lässt Glocken schellen, Schlagstäbe trocken aufknallen. Aller Pathos bricht sich im quasi karnevalesken Überschwang. Schiere Heiterkeit hält dem vermeintlich Grandiosen den Spiegel vor – dreht ihm eine Nase. Beim Nase-Drehen sollte es freilich nicht bleiben. Mit der Zweiten Suite von Gustav Holst zeigte Reynisch, dass das ernste Fach durchaus seine Sache ist. Er weiß die Tempi zu forcieren, trotzdem sauber und präzise zu bleiben. Mit Volksliedhaftem sowie munter-filigranen Zwischenstücken lockert er Holsts schwere Kost auf. Deren Wucht, deren massive Architektur, bleibt klar, wird auch ganz systematisch entwickelt – ohne jede Voreiligkeit. Tim Reynish arbeitet maßvoll, weiß sich seinen Atem aufzusparen. Und sein Orchester kann dies auch.

Freilich, so verriet es die Meersburger Stadtkapellen-Dirigentin Marianne Halder, die beim Konzert bei den Holzbläsern einrückte, habe Reynisch auch mit einigem Nachdruck daran gearbeitet. Während der einwöchigen Vorbereitungsphase fürs Konzert, das Halder und ihr Markdorfer Kollege Reiner Hobe schon etliche Wochen zuvor angegangen waren, habe es einige recht klare Ansagen gegeben. Das Ergebnis am Sonntagabend bewies, dass sich alle Anstrengungen gelohnt haben. Nach dem Holst-Stück, übrigens dem zweiten bei diesem Konzert, applaudierte das Publikum stehend. Und ein bescheidener Tim Reynish macht das, was er auch zuvor nach jedem Stück getan hatte – er reichte den Applaus weiter, lenkte ihn auf jene Musiker, die sich besonders hervorgetan hatten. Und zur Not tat Reynish das auch mit einigem Nachdruck, wenn sich jemand zierte.

Tim Reynish

Er gilt als führender Dirigent für Blasorchester. Seit den 1980er-Jahren entwickelt er die sinfonische Blasmusik. In den 1990er-Jahren dirigierte er bekannte Berufsorchester in Europa, Nord- und Südamerika, außerdem in Asien. Reynish dirigierte große Orchester wie das City of Birmingham Symphony Orchestra, das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, das London Symphony Orchestra. Unter anderem war Tim Reynish lange Jahre Professor am Royal Norther College of Manchester. Er leitete Dirigier- und Meisterkurse. Sein "Commissioning Project" setzte Maßstäbe.

Das Programm:

Gustav Holst, "First Suite in Es"Guy Woofenden, "Gallimaufry"Percy A. Grainger: "Colonial Song"Adam Gorb, "Yiddish Dances – Le Chaim!"Gustav Holst, "Secound Suite in F"