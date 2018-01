Markdorf/Bermatingen/Deggenhausertal Müll verunstaltet Wertstoffcontainer-Standorte

Wilder Müll auf Wertstoff- sowie Altglascontainer-Standorten verursacht in Markdorf immer wieder Unmut. Außerdem sind die verbliebenen Altpapiercontainer bei der Stadthalle sowie an der Planckstraße im Südosten der Gehrenbergstadt allzu oft verstopft, weil Kartonagen nahezu unzerkleinert hineingequetscht werden.

Helmut Westermann von der Markdorfer Segelfliegergruppe, die Wertstoffcontainer-Standorte betreut, weiß ein Klagelied zu singen: "Zur Zeit sind jede Woche zwei Container zu je einem Kubikmeter mit Restmüll gefüllt, den unsere Vereinsmitglieder wegräumen, und müssen abtransportiert werden." Vor ziemlich genau einem Jahr sei es am Container-Standort an der Planckstraße besonders schlimm gewesen, berichtet der Papiersammlungsbeauftragte Westermann: "Das waren total chaotische Verhältnisse und absolut indiskutable Zustände. Damals sind Mitarbeiter der Stadt täglich mit Aufräumarbeiten beschäftigt gewesen, außerdem Mitglieder unseres Vereins." Im Sommer vergangenen Jahres hat die Segelfliegergruppe dort eine Videokamera installiert, was nicht den erhofften Erfolg zeitigte. "Die Leute haben ihre Autos einfach außerhalb des Sichtbereichs der Kamera aufgestellt", erzählt Westermann. Also ist eine weitere Videokamera aufgestellt worden. Inzwischen sei es wieder etwas besser geworden, obwohl kürzlich ein ausrangierter LCD-Fernseher einfach abgestellt worden ist. Am Montagabend ist Westermann am Standort an der Planckstraße und schüttelt den Kopf: "Was hat das dort zu suchen – nichts", sagt er, als er zwei Tüten mit Restmüll sieht. Erst am Samstag, 20. Januar, waren Mitglieder der Segelfliegergruppe dort und haben aufgeräumt.

Im Februar 2017 hat man sich bei der Stadtverwaltung Markdorf dazu entschlossen, die Situation zu beobachten und erforderlichenfalls den Standort an der Planckstraße aufzulösen, sollte es nicht besser werden. "Wir beobachten das weiterhin. Die Option der Standortauflösung liegt derzeit auf Eis, ist aber noch nicht vom Tisch", berichtet Anja Wochner, Finanzverwaltung der Stadt Markdorf.

Laut Westermann werden von der Segelfliegergruppe sämtliche Container-Standorte in Markdorf betreut und aufgeräumt: "Jedes Vereinsmitglied muss mindestens fünf Aufräumeinsätze pro Jahr leisten." Durch die Einnahmen aus den Altpapier- sowie aus den Altkleidersammlungen sollen die Mitgliedsbeiträge sowie das Hobby Segelflug für jedermann erschwinglich bleiben.

Dass Wertstoffcontainer-Standorte immer wieder als Müllablageplatz missbraucht werden, ist kein ausschließliches Markdorfer Problem. Im benachbarten Bermatingen und in Ahausen sei es auch schon schlimm gewesen, erklärt Bermatingens Hauptamtsleiterin Maria Wagner. "Inzwischen ist es deutlich besser geworden", berichtet sie. Auch wenn es immer noch vereinzelt vorkomme, dass Müll widerrechtlich entsorgt werde. Peter Adler, Leiter des Bauhofes in Deggenhausertal-Untersiggingen, sagt: "Ich klopfe auf Holz. Außer beim Bauhof ist die Situation an den Container-Standorten ordentlich." Durch die unmittelbare Nähe zum Bauhof sei es so, dass bequeme Menschen außerhalb der Öffnungszeiten Restmüll abstellen. Außerdem immer wieder Elektroschrott oder ausgediente Fernseher. Anderer Restmüll wie beispielsweise Autoräder und Reifen werden regelmäßig in Waldstücken weggeworfen, berichtet Adler.

Möglichkeiten zurWertstoffentsorgung

Die nächste Altpapier-/Altkleidersammlung der Segelfliegergruppe Markdorf soll laut Verein am Samstag, 3. März, in Markdorf und allen Stadtteilen sowie in Bermatingen mit Teilorten stattfinden. Außerdem in Lipbach, Kluftern und in Efrizweiler.

Folgende Wertstoffhöfe und Containerstandorte gibt es laut Abfallwirtschaftsamt des Landratsamtes Bodenseekreis in Markdorf, Bermatingen und Deggenhausertal: