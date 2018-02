vor 4 Stunden Jörg Büsche Markdorf Mittlere Kaplanei wird im Sommer fertig

Die Umbau- und Erneuerungsarbeiten in der Mittleren Kaplanei sollen noch in diesem Sommer abgeschlossen werden. Das teilte Gebhard Geiger, der Vorsitzende des Baufördervereins Mittlere Kaplanei, bei der Mitgliederversammlung am Dienstagabend mit. Die Pfarrei könnte im August oder September schon wieder in ihr angestammtes Gemeindehaus in der Kirchgasse einladen.