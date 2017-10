Markdorf Mit hilfsbereiten Autofahren ans Ziel

In vielen Gemeinden Deutschlands steht sie bereits: die Mitfahrbank am Straßenrand. Man setzt sich drauf, wartet bis ein Auto hält – und los geht's. Eine Idee auch für Markdorf? Die Meinungen darüber gehen auseinander.

Nach der vergangenen Gemeinderatssitzung ist nun klar: Der Bürgerbus ist vom Tisch – zumindest vorerst. Was von den Initiatoren der Vereins „Bürger für Bürger“ als Ergänzung zum bereits bestehenden öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gedacht war, lehnte der Gemeinderat ab. Dass in Markdorf die Nachfrage nach alternativen Fortbewegungsmöglichkeiten aber durchaus vorhanden ist, zeigt der Umstand, dass ein weiteres Konzept zur Mobilität die Runde macht: die Mitfahrbank.

Deutschlandweit wurde in den vergangenen zwei Jahren in diese Idee investiert. Viel braucht es dazu auch nicht: eine Bank und ein Schild. "Jeder, der möchte, kann mit seinem Auto anhalten, und die Person mitnehmen, die auf der Mitfahrbank sitzt", erklärt Detlef Carstensen, Geschäftsleiter der Nachhaltigkeitsregion Fünf-G in den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil. Hier, in den sechs Gemeinden Aldingen, Deißlingen, Denkingen, Frittlingen, Wellendigen und Balgheim, wurden zu Beginn des Jahres 2017 solche Mitfahrbänke aufgestellt – ein Baustein im Mobilitätskonzept. "Wir wollen einerseits die Region vernetzen und andererseits ein Bewusstsein dafür schaffen, auf das Auto auch Mal zu verzichten", erzählt Detlef Carstensen.

Simone Metzger, Grundschullehrerin aus Leimbach, sieht die Notwendigkeit eines solchen Konzepts auch für Markdorf: "Der ÖPNV hier ist eine einzige Katastrophe", ärgert sie sich. Drei Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren habe sie, die immer Schwierigkeiten dabei hätten, auch mal spontan etwas zu unternehmen. Meistens müsse sie dann selber ins Auto steigen. Auch die Markdorferin Renate Landenberger sieht gravierende Probleme im Nahverkehr, bezweifelt aber, dass die hiesigen Bürger eine Mitfahrbank auch nutzen: "Ich selber würde mich nicht auf diese Bank setzen, aber Leute, die vertrauenswürdig aussehen, würde ich mitnehmen". Eine gewisse Unsicherheit fahre jedoch immer mit.

Dass bei einem solchen Konzept im Falle eines Unfalles oder gar Verbrechens die Frage nach der Verantwortung gestellt werden muss, sahen auch die Planer der Fünf-G-Region: "Die Gemeinde stellt natürlich nur die Bank zur Verfügung", erklärt Detlef Carstensen. Für kriminelle Handlungen oder Verletzungen durch Unfälle sei man nicht verantwortlich. Bürgermeister Georg Riedmann sieht darin dennoch das größte Problem. Er kann sich dieses Konzept für Markdorf nicht vorstellen. Grund sei der eher subjektive Aspekt der Verantwortungszuschreibung: "Die moralische Verantwortung wird häufig bei der Stadt gesucht", erklärt er, "egal wie die rechtliche oder versicherungstechnische Lage ist." Das, so vermutet er, könnte auch in Bezug auf die Mitfahrbank geschehen und dem könne er sich als Bürgermeister nicht entziehen. "Außerdem", so Georg Riedmann, "haben wir in Markdorf ein fabelhaftes Anrufsammeltaxi."

Hans-Peter Sieger, Vorstand des Vereins "Bürger für Bürger", vermutet hinter dieser Argumentation ein Muster: "Es werden seitens der Stadt gerne negative Punkte gesucht und gefunden", ärgert er sich. Er hat das Gefühl, dass ihm und seinen Mitstreitern dadurch Steine in den Weg gelegt werden – "ähnlich war es auch beim Bürgerbus". Die Idee der Mitfahrbank als Ergänzung des Mobilitätskonzepts finde er toll, biete sie doch einen Mehrwert für die Gesellschaft: "Wenn die Bürger so etwas wollen, würden wir uns natürlich dafür einsetzen", erklärt er.

In der Fünf-G-Region sieht die bisherige Bilanz der Mitfahrbänke gemischt aus: "Noch nutzen zu wenige dieses Angebot. Die Rückmeldungen, die wir haben, sind aber durchweg positiv", erzählt Detlef Carstensen. Zwischen zehn und zwanzig Minuten müsse man im Schnitt warten, bis ein Auto anhalte. Potenzial nach oben ist hier also durchaus vorhanden.

