Markdorf Mit Luther auf den Weg zur Freiheit

"Vogelfrei – das "Andere Luther-Musical", wurde am Wochenende in Markdorf uraufgeführt. Ein begeistertes Publikum im Haus im Weinberg erklatschte sich etliche Zugaben.

Markdorf – Der Beifall war stürmisch. Am Ende des Musical-Abends im Haus im Weinberg wollten die rund 200 Zuschauer schier nicht mehr aufhören mit ihrem Applaus. Bis sie sich noch etliche Zugaben ertrotzt hatten. Stücke wie den "Ablass-Rock n Roll" oder "Rock it!". Stücke, die "uns nicht mehr aus den Ohren gehen", wie Pfarrer Tibor Nagy angekündigt hatte. Denn tatsächlich lagen diesen Songs überaus eingängige Melodien zugrunde. Komponiert worden waren sie von Anuschka Schoepe, der Schöpferin dieses Musicals fürs Luther-Jubiläums-Jahr. Die damit einmal mehr beweisen konnte, wie kreativ man im Hause Schoepe-Eckmann Töne zu setzen weiß. "Vogelfrei", das in Markdorf uraufgeführt wurde, ist schließlich nicht die erste Bühnenmusik aus der Musiker-Familie. Die Regie hat übrigens David Eckmann geführt, der ältere Sohn von Anuschka Schoepe und Johannes Eckmann.

Aber was war denn nun anders am "anderen Luther-Musical" – wie es im Untertitel zu "Vogelfrei" heißt? Ganz gewiss war es der Anfang. Zumal der in der Jetztzeit geblieben ist. Das Eintauchen ins ferne Mittelalter kam entschieden später. Erst ging es in den Rahmen. Und den stellte eine Bühne dar – genauer: ein Rock-Konzert. Gezeigt wurde der Auftritt einer Band. Einer ziemlich erfolgreichen sogar – wie es der Jubel der Fans nahelegt. Doch schützt Erfolg nicht vor Querelen. Zwischen dem Lead-Sänger und seiner Freundin kriselt es. Sie ist nämlich nicht nur Muse des angehenden Rock-Stars. Sie ist auch dessen eigentliche kreative Stütze. Freilich ohne dass der junge Mann das merkt. Den Erfolg bei den Fans bucht er allein aufs eigene Konto.

Allein diese Rahmenhandlung taugte dann schon für eine schöne Entwicklung. Der Konflikt zwischen einem Künstlerpaar, die Frage nach dem Motor für Erfolg, nach Ruhm und Rollenbildern, Arbeitsteilung und Publikumswirksamkeit. Wer kommt besser an? Und wer sollte zurückstecken? Doch all das wird quasi nur nebenbei behandelt. Schließlich geht es im Luther-Jahr um andere Fragen. Um die Freiheit des Christenmenschen zum Beispiel – die im Schoepe-Musical indes keineswegs auf den Denkhorizont der frühen Neuzeit beschränkt wird. Zwar begegnet der Ablasshandel. Zwar glimmt sie auf die Furcht vor Höllenpein und Fegefeuer – eingetaucht ins rote Bühnenlicht einer fabelhaft vielseitigen und detailfreudigen Kulisse -, doch ließen sich diese Triebfedern für den Ablass-Kauf durchaus ersetzen. Mithin schlägt das Musical eine Brücke. Nun ist's gleich, ob Sally und Eddy, unser Rocker-Paar im mittelalterlichem Gewand oder in moderner Bühnen-Kluft auftaucht.

Ach ja, der Reformator begegnet natürlich auch. Als weltweiser Gelehrter tritt er auf im zweiten Teil. Für den desorientierten Rockstar Eddi wird Luther zum Lehrer. Er lenkt dessen bereits laufendes Besinnen auf die Pfade echter individueller Freiheit – jenseits der aufgezwungenen Bahnen nur verheißener Freiheit im Kollektiv. Ein anmutiges, quirlendes Stück Liebes-Romanzen-Renaissance-Musical, "Vogelfrei".

Vogelfrei

Bildergalerie im Internet:

Das andere Luther-Musical wurde von Anuschka Schoepe komponiert. Die Regie führte David Eckmann. Mitgewirkt haben: Jérôme Kreuzer, Shaula Cruz Herrera, Niclas Maier, Frank Maier, Matthisas Weng, Romina Bubeck, Linda Stärke, Katrin Schill, Edda Müller, Julia Liedke, Georg Riedmann, Katia Birrenbach, Eva Hagel, Miriam Birrenbach, David Eckmann, Anton Stärke, Sophie Juhas, Susanne Priebe, Jürgen Schulz und Elena Zauzolkova

Bühnenbild: Susanne Priebe und Cordula Schill; Kostüme: Susanne Priebe; Maske: Sylke Schwab-Seifert, Michelle Skujat; Frisuren: Nora Sauermann; Choreographie: Akiko Yamada und Clarissa Fluck, Musik und Chorleitung: Anuschka Schoepe; Regie und Dramaturgie David Eckmann, Regieberatung Tanja Kreis und Romina Bubeck; Band: Damiano Lacopini, Leon Eckmann, Jérôme Kreuzer, Vincent Jürgens, David Eckmann, Gerhard Eberl, Lea Hansinger und Anuschka Schoepe.