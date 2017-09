Markdorf Melanie Bergmann ist neue Sozialarbeiterin an der Grundschule Leimbach

Bereits seit einigen Monaten ist Melanie Bergmann an der Grundschule Leimbach. Sie sieht sich selbst als Geheimniswahrerin und als Anlaufstelle für Konfliktbewältigung. Vertrauen ist dabei unerlässlich.

Markdorf – Leimbach liegt voll im Trend. Oder etwas genauer: an der Grundschule des Markdorfer Teilorts gibt es inzwischen auch eine Schulsozialarbeiterin. Sie heißt Melanie Bergmann und sie hat ihre Stelle bereits vor einigen Monaten angetreten. Sie steht einerseits den Lehrkräften der Grundschule beim Erfüllen des Erziehungsauftrags zur Seite und unternimmt viel dagegen, damit Problemen wie Mobbing, Gewalt und Medienmissbrauch frühzeitig durch Vorbeugen entgegengewirkt werden kann. Darüber hinaus ist Bergmann auch Anlaufstelle, wenn es ums Bewältigen von familiären Konflikten geht.

"Das war noch ein Wunsch von Annemarie Faden", erklärt Bergmann. Bevor sie in den Ruhestand gegangen ist, habe die pensionierte Grundschulrektorin noch alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit auch ihre Schule eine Sozialarbeiterin bekommt. "Vielleicht hat das ja den einen oder anderen irritiert. Wir sind hier ja alles andere als eine Brennpunktschule", sagt Bergmann. Trotzdem gibt es Probleme. Prävention ein wichtiger Aspekt in Bergmanns Arbeit. "Ich gehe recht systematisch vor", erläutert die Sozialarbeiterin ihre Methode. In den unteren Klassen sei der Ansatz eher spielerisch, in den höheren dann zunehmend im Gespräch. Sie macht den Kindern klar, dass es Unterschiede zwischen der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung gibt. Ganz wichtig ist dabei das Stärken der Selbstwahrnehmung und des Selbstwertgefühls. "Kinder müssen lernen Nein zu sagen – auch zu Erwachsenen." Ihre Arbeit drehe sich jedoch keineswegs nur um den einzelnen Schüler. Mindestens genauso notwendig sei das Mitentwickeln der Klassengemeinschaft. Denn Kinder seien durchaus in der Lage, vereinbarte Regeln zu befolgen. Etwa, dass zunächst einmal tief durchgeatmet und nachgedacht werden soll, bevor sie dem womöglich berechtigten Zorn auf den Klassenkameraden unüberlegt nachgeben.

Überaus wichtig für die Kinder, Eltern und Lehrerinnen ist Melanie Bergmanns Rolle als Vertrauensperson der Schule. "Ich bin eine Geheimnisbewahrerin", erklärt Bergmann, "nichts von dem, was man mir anvertraut, gebe ich weiter." Und noch etwas präge ihre Arbeit, sagt die studierte Sozialarbeiterin zum Schluss: "Ich spreche gar nicht gerne von Problemen, sondern von Fähigkeiten, die noch erlernt werden müssen." Aus eigener Erfahrung wisse sie, dass solches Nachholen viel leichter fällt und auch viel öfter gelingt. So türmen sich keine großen Probleme auf.

Zur Person

Melanie Bergmann wurde 1976 im hessischen Bad Nauheim geboren. Ihr Abitur machte sie auf dem Meersburger Droste-Hülshoff-Gymnasium. Sie studierte Sozialarbeit in Villingen-Schwenningen. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren. Musik und Lesen gehören zu ihren Freizeitbeschäftigungen, außerdem läuft sie und bezeichnet sich als Familienmenschen.