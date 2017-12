Rainer Blank unterstützt die Markdorfer künftig einmal pro Woche bei Hardware-, Software- oder Social-Media-Problemen. Das Angebot im Mehrgenerationenhaus wird mit ihm wiederbelebt.

Überlingen (büj) Wenn der Drucker die Bilder falsch skaliert, wenn sich der neue Datenträger partout nicht beschreiben lässt oder wenn ein neues Bildbearbeitungsprogramm gesucht wird, ist guter Rat oftmals sehr teuer. Nicht so im Markdorfer Mehrgenerationenhaus (MGH), wo es fortan jeden Mittwochabend Hilfe für die kleineren und größeren Probleme mit Notebook, Tablet und PC gibt. "Hilfe zur Selbsthilfe heißt unser Konzept", erklärt Renate Hold. Die Leiterin des MGH ist froh darüber, dass sich nach mehrwöchigem Suchen ein ehrenamtlich Engagierter gefunden hat. Sein Name ist Rainer Blank. Für den Betriebsleiter in einem Markdorfer Unternehmen ist das Vermitteln von digitaler Kompetenz keineswegs neu. "Als Dozent im Bereich IT bin ich jetzt schon seit drei Jahrzehnten unterwegs", sagt er. Im Bodenseekreis hat Blank für die Volkshochschule sowohl Einsteiger- als auch Fortgeschrittenen-Kurse angeboten und sich als System- und Netzwerk-Administrator gearbeitet.

"Für uns ist das ein ausgesprochener Glücksfall", freut sich Renate Hold. Nachdem Computerfachmann Reinhard Nedela seine regelmäßigen Beratungstermine am sogenannten Bürger-PC eingestellt hat, steht der Rechner im ersten Stock des Mehrgenerationenhauses zwar immer noch allen Markdorfern zur freien Verfügung. Erste Hilfe in digitalen Notlagen, seien sie auf Programme oder die Hardware bezogen, gab es aber nicht mehr.

Ein "digitales Helfersyndrom" lasse sich durchaus bei ihm diagnostizieren, räumt Rainer Blank schmunzelnd ein. Das Vermitteln von Wissen, das Anleiten und Unterstützen betreibe er auch im Sport – etwa beim Segeln oder beim Bogenschießen. "Mir liegt das einfach, Leuten zu zeigen, wie etwas geht."

Gelegenheit dazu wird Blank nun jeden Mittwochabend finden. Die Hilfe im MGH will keine Konkurrenz zu den Angeboten der Volkshochschule oder von kommerziellen Dienstleistern sein, betont Renate Hold. Seine Hilfe bietet Rainer Blank übrigens mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr auch telefonisch unter der Nummer 01 75/7 30 47 40 an. Ansonsten gelte: einfach vorbeikommen und fragen.