Markdorf Meditatives Tanzen wird seit zehn Jahren angeboten

Regina Lorenz und Birgit Ziegler leiten die Gruppe an. Das Angebot des Christlichen Bildungswerks Markdorf besteht inzwischen seit zehn Jahren.

Markdorf – Zugegeben: Zunächst musste ich mich etwas überwinden: "Ringelpiez mit Anfassen", dachte ich mir in Erinnerung an Kindheitstage. Ich fasste mir dann aber doch ein Herz – und die Hände meiner Nachbarinnen links und rechts. Gut so! Denn hätte ich beim meditativen Tanzen nicht mitgemacht, hätte ich sicher nicht nachvollziehen können, was das Angebot des Christlichen Bildungswerks Markdorf, eine ökumenische Einrichtung, so attraktiv macht.

Seit einem Jahrzehnt laden Regina Lorenz und Birgit Ziegler bereits zur Tanzstunde der anderen Art ein. Sie sind selbst erstaunt: "Was, schon zehn Jahre?" Die Kreis- und Reigentänze hatten sie zuvor im Kloster Hersberg kennengelernt. Damals ein Tipp von Regina Lorenz' Mutter, die wie Birgit Zieglers Mutter nun selbst zum Markdorfer Kreis im wörtlichen und übertragenen Sinn gehört, nachdem das Angebot in Hersberg eingestellt werden musste. Die Leiterin hörte auf. Die Frage, ob jemand das Tanzen weiterführen möchte, stellten sich Birgit Ziegler und Regina Lorenz auch – und stimmten zu. Zudem wollte das Christliche Bildungswerk sie gerne unterstützen, weil das schöne Angebot in sein Programm passte.

Gesagt, getan. Auf der Grundlage zehnjährigen Tanzens bauten die beiden mit Seminaren auf. Die Weiterbildungen und Tanzfreizeiten sind inzwischen fester Bestandteil, um den Frauen immer wieder Neues bieten zu können. Mit folkloristischen, Kreis- und Reigentänzen bleibt Langeweile ein Fremdwort.

Kaum vorstellbar, wo doch das Tanzen auf einen Kreis beschränkt ist. Aber das Mitmachen lehrt, wie spannend und fordernd es sein kann. Kaum ist man ein paar Sekunden unkonzentriert, kommt man aus dem Tritt. Jetzt ist nachvollziehbar, dass diese Art von Bewegung im Gehirn neue Verknüpfungen bildet und dass es auch auf geistiger Ebene zum fit sein beiträgt. "Tanzen ist höchst wirksam gegen Demenz", verweist Birgit Ziegler auf einen Aspekt. Und Regina Lorenz ergänzt: "Ich finde das Besondere am meditativen Tanzen ist, dass Körper, Geist und Seele eingebunden werden. Man tanzt für sich allein und ist trotzdem in der Gemeinschaft und wird mitgetragen."

Und das im doppelten Sinn: Kaum wird eine neue Figur alleine geübt, merke ich, wie ich aus dem Rhythmus gerate. Auf die Musik hören, Bewegungen koordinieren und sich einfühlen: Es ist anspruchsvoll, aber machbar.

Trotz aller Spannung entspannt man. Das liegt an der Musik, den Wiederholungen und an den Teilnehmerinnen – manchmal verirrt sich auch ein Mann dazu –, die kleine Stolperer mit einem Lächeln auffangen. In der Halbzeitpause mit Tee kommt man miteinander ins Gespräch. "Ich merke, wie ich etwas nachlasse, wenn ich mit dem Tanzen länger aussetze. Und wie bei regelmäßigem Tanzen mein Gehirn und der Körper von Kopf bis Fuß trainiert werden", sagt Helga Konzet-Horn. Die 79-Jährige schwärmt weiter: "Die Leitungen werden immer kürzer, Tanzen befreit, man kann negative wie positive Gefühle raustanzen." Sie sei zwar danach sehr müde und fertig, aber sie merke, wie gut es ihr tue.

Auch Elli Heigle gehört zu den Fans des meditativen Tanzens. Sie schätzt "das Miteinander, in Bewegung sein, runterkommen, die Musik, die Vielfältgkeit". Hiltrud Schwegler mag es als guten Ausgleich: "Ich spiele sonst Bridge, aber hier bin ich in Bewegung zur schönen Musik. Und ich bin begeistert von den Damen!"

Das Angebot