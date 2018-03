Markdorf Mediennutzung: Herausforderung für Eltern und Lehrer

Im Unterricht sind die neue Medien längst Alltag. Darüber hinaus bieten viele Schulen Präventionsveranstaltungen an.

Das Smartphone ist ein ständiger Begleiter und der Weg ins Internet ist leicht. Doch nicht immer ist Jugendlichen bewusst, welche Gefahren im Netz lauern. Das Gymnasium am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) veranstaltet daher am Mittwoch, 14. März, um 19 Uhr einen Elternabend zum Thema Smartphones im Theaterstudio. Gute eineinhalb Stunden lang wird über die Faszination Jugendlicher für die neuen Medien gesprochen, aber auch über die mit der Nutzung verbundenen Risiken. Schon jetzt haben Eltern die Möglichkeit, sich im Internet mit ihren Sorgen und Fragen an die Veranstalter zu wenden. Es ist nur ein Beispiel für viele, die zeigen, wie Schulen in den Fragen der Medienerziehung den Kontakt mit Müttern und Vätern suchen. Solche Informationsabende gehören zu einem Präventionsprogramm, zu dem auch Theateraufführungen und der Medienunterricht zählen.

Kriminalhauptkommissar Peter Köstlinger zählt zu den Ansprechpartnern für Schulen im Bodenseekreis. Sein Arbeitsfeld ist die Prävention: Zum einen die Gewaltprävention, zum anderen der Schutz vor Straftaten, die im Internet oder in den sozialen Medien begangen werden. Und es sind keineswegs nur die Folien seiner Präsentation mit Chatverläufen oder verpixelten Beispielen für Kinderpornografie, die erschrecken. Erbleichen lassen auch die Zahlen, welche zeigen, wie leicht Kinder und Jugendliche selbst zu Tätern werden. Etwa wenn sie Gewaltdarstellungen weiterverbreiten, wenn sie Bilder von Mitschülern veröffentlichen, die deren Persönlichkeitsrechte verletzen, oder wenn sie gedankenlos Musik- oder Filmdateien herunterladen und teilen. Jede Weiterverbreitung wird geahndet, so der Hinweis von Kriminalhauptkommissar Köstlinger an die Eltern, die ihre Kinder mit einem Mal in einer potenziellen Täterposition sehen mussten.

"Er versteht, seine Zuhörer in den Bann zu ziehen", erklärt Diana Amann, Direktorin des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum (BZM). Für die Schulen sei der Kriminalbeamte ein wichtiger Partner im Erziehungsprozess. "Den wir gerade was den Umgang mit den Medien anbelangt sehr ernst nehmen", so Diana Amann. Schließlich kommen die meisten Kinder bereits mit einer eigenen digitalen Vergangenheit in die fünften Klassen. Jungen würden vor allem Spiele nutzen, während die Mädchen chatten. Hier im Unterricht auf Regeln hinzuweisen, sei wichtige Aufgabe. "Regeln sind ungeheuer wichtig", sagt die Schulleiterin. Vätern und Müttern rät sie, streng einzuhaltende Nutzungszeiten auszuhandeln.

Ralph Spieth, Vorsitzender des Elternbeirats in der Verbundschule, sieht die Mütter und Väter in einer Bredouille. "Durch die Masse der Angebote – an Hard- und Software – ist es Eltern nahezu unmöglich, hier sinnvolle Filter zu setzen und eine kindgerechte Überwachung durchzuführen, ohne das Kind hierbei in seinen Persönlichkeitsrechten und seinen Freiheiten zu verletzen." Hier wünscht sich der Vater mehr Unterstützung seitens der Schule. Unterstützung, die über anlassbezogene Informationen hinausgeht – wenn zum Beispiel übermäßige Handynutzung beklagt wird, wenn WhatsApp-Nachrichten mit beleidigenden Inhalten aufgetaucht sind. Bei der Mediennutzung in der Schule sieht Ralph Spieth noch einigen Spielraum. "Sinnvoll wären WhatsApp-Gruppen für Eltern und Lehrer, in denen die täglichen Hausaufgaben eingestellt werden." Wünschenswert wäre aus seiner Sicht auch, dass Kinder ihre Hausaufgabenstellung von der Tafel mit dem Handy abfotografieren dürfen.

"Unseren Erziehungsauftrag nehmen wir sehr ernst", erklärt Veronika Elflein, Rektorin an der Verbundschule. Im Bereich Medien heiße das, den Kindern eine Medienkompetenz zu vermitteln. Im Unterricht haben die Tablet-Computer längst Einzug gehalten. Und die Schüler arbeiten mit multimedial aufbereiteten Inhalten – verbinden Comics, Apps und Text zu neuem Material. "Sinnvoll muss es sein", betont Elflein, "Mediennutzung um ihrer selbst willen, darf nicht stattfinden." Fabian Müller, der das Fach Informationstechnische Grundbildung (ITG) unterrichtet, erklärt, "neben der Anwendung, neben der kritischen Informationsbeschaffung steht für uns auch der kritische Umgang mit den neuen Medien". Und Philipp Müller, Medienspezialist und Lehrer an der Verbundschule, verweist auf die wichtige "Beraterfunktion" von Lehrern. "Die Schüler müssen ihr Vertrauen zu uns behalten, damit sie sich an uns wenden, wenn sie einmal Probleme im Netz haben."

Neue Medien in der Schule

Der Rahmen: Wie die meisten anderen Bundesländer betrachtet auch Baden-Württemberg Medienbildung als Schlüsselqualifikation, "über die junge Menschen verfügen müssen, um sich angemessen in unserer heutigen Mediengesellschaft bewegen zu können", heißt es in den Leitperspektiven des Landesmedienzentrums. In die Pflicht genommen sind Eltern und Schulen. Letztere haben sich laut den vor zwei Jahren modifizierten Bildungsplänen des Landes unter anderem ganz gezielt, um konkrete Themenbereiche zu kümmern. Dazu gehören Jugendmedienschutz und Informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz. Neben den informationstechnischen Grundlagen, neben der Medienanalyse, neben der Produktion und Präsentation stehen also durchaus auch Fragen des Persönlichkeits-, des Lizenz- oder des Urheberrechts. Das Weiterverbreiten von Computerspielen, die Gewalt verherrlichen beziehungsweise verharmlosen, fällt unter das Kinder- und Jugendschutzgesetz.

Filter- und Jugendschutzprogramme: Sie sollen die Berührung mit jugendgefährdenden Inhalten verhindern. Installiert werden sie auf dem einzelnen Rechner, auf einem Zentralzugang zum Netz oder auch beim Netzzugangsanbieter. Eltern sollten jedoch darauf achten, dass diese Filterprogramme nicht von ihren Kindern ausgehebelt werden – etwa durch einen Computerstart vom USB-Stick. In den großen Betriebssystemen ist die Kindersicherung bereits installiert, sodass keine weiteren Programme installiert werden müssen.

Suchmaschinen: Jüngere Kinder sollten noch nicht auf den einschlägigen Suchmaschinen für Erwachsene surfen, sondern die speziell für sie entwickelten Kindersuchmaschinen benutzen. Der Zugang zu den großen Anbietern sollte erst allmählich und in kleineren Schritten erlernt werden.

Soziale Netzwerke: Damit Kinder und Jugendliche erst gar keinen misslichen Situationen ausgesetzt werden, sollten sie nur altersgerechte Chats und Communities nutzen. Hilfestellungen bietet dabei www.chatten-ohne-risico.net

Regeln: Dringend empfohlen wird, dass Eltern und Kinder Regeln für die Mediennutzung vereinbaren. Informationen zum Beispiel für die Nutzungs-Richtwerte unter www.jugendschutz.net (büj)