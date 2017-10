Markdorf Maultaschen mit 40 Füllungen im Angebot

Jörg-Matthias Steinhart verkauft auf dem Wochenmarkt in Markdorf selbst gemachte Maultaschen mit 40 verschiedenen Füllungen. Das Rezept hatte seine Mutter an ihn weitergegeben, die es von ihrer Mutter hatte. Und die wiederum von ihrer Mutter.

Markdorf (büj) In vielen Familien gebe es spezielle Rezepte, schreibt eine einschlägige Internet-Enzyklopädie. Eigene, besondere Weisen, sie zuzubereiten: jene schwäbischen Maultaschen, die das besagte Netz-Nachschlagewerk zu einer schwäbischen Spezialität erklärt – und deren Name seit acht Jahren von der Europäischen Union geschützt ist.

Das Maultaschenrezept von seiner Mutter, erläutert Jörg-Matthias Steinhart, stamme bereits von deren Mutter. Die habe es wiederum von ihrer bekommen. Und so fort – bis sich der Ursprung im Dunkel der Vergangenheit verliert. Kurzum: Es handelt sich um ein streng gehütetes Familiengeheimnis. Und als er vor 13 Jahren nachgefragt habe, erzählt Steinhart – oder auch "Steini", wie er sich auf dem blauen Banner an seinem Marktstand selber nennt -, da habe er das Familienrezept von seiner Mutter bekommen. Offenbar war auch sie überzeugt von der Geschäftsidee ihres Sohnes.

Jörg-Matthias Steinhart nämlich, ein studierter Betriebswirt, wollte nach schwerer Krankheit etwas weniger Stressträchtiges machen als in seinem alten Beruf. "Mach doch ein Restaurant auf!", hätten ihm seine Freunde und Bekannten vorgeschlagen, begeistert von seiner Kochkunst. "Jeden Tag bis um zwei oder drei in der Früh in der Küche stehen", dass wollte Steinhart aber nicht. So entschied er sich für sein schwäbisches Maultaschen-Kabinett.

Alles ist handgefertigt. Brät, Spinat, Zwiebeln, Semmelbrösel, Eier und Petersilie stammen aus der Region. Sonst kommen nur noch Gewürze in Steinharts Maultaschen. Es sei denn, er passt sie an die Jahreszeit an. Derzeit gibt es außer "Omas Maultaschen" auch solche mit Bergkäse oder mit Lamm, außerdem Spinat-Ricotta-Maultaschen und Kürbis-Quark-Maultaschen – rein vegetarisch. Insgesamt hat er 40 Füllungen im Angebot.

"Wer die probiert hat, kommt immer wieder", sagt Steinhart. Als wahren Glücksfall bezeichnet er den Umstand, dass zum Beginn seiner Wochenmarkt-Aktivitäten das SWR-Fernsehen über ihn berichtet habe. Das ließ die Nachfrage sprunghaft steigen. Und Steinhart erweiterte seine Aktivitäten vom Oberschwäbischen ins Badische aus.