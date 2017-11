Markdorf Martini-Sänger im Einsatz für kranke Kinder in Bethlehem

Die Martini-Sänger sind wieder in der Stadt unterwegs. Die Jungen und Mädchen sammeln Geld für ein Kinder-Hospital in Bethlehem.

Jack geht zum ersten Mal mit – auch aus Neugier, erklärt der 11-Jährige. "Weil ich wissen möchte, wie es ist, bei den Martini-Sängern mitzulaufen." In der Hand trägt er einen Schirm, auf dem Kopf eine Strickmütze. Das schützt gegen den fortwährenden Nieselregen und auch gegen die Kälte dieses Sonntagnachmittags. Dem gebräuchlichen Habit der Martini-Sänger aber entspricht es weniger. Denn die führen einen Stock mit; ihren Kopf aber bedeckt sie mit einem "möglichst breitkrempigen Hut". So schrieb es Manfred Ill, einst Stadtarchivar in der Gehrenbergstadt, in seinem Aufsatz über "Markdorfer Brauchtum im Jahresreigen". Immerhin, die Laterne, die Ill ebenfalls erwähnt, fehlt nicht. Jemand aus der kleinen Schar, die sich auf der Kirchentreppe von St. Nikolaus unters Vordach drängt, hat sie dabei. Und andere tragen tatsächlich die beschriebenen Hüte. "Bei den Drei Königen bin ich auch schon mitgegangen", erklärt Jack weiter. Das habe ihm bereits gefallen. Außerdem gehe es ja auch beim Martini-Singen um einen guten Zweck. Was die Jungen und Mädchen, die in dieser Woche in den Straßen von Markdorf in ihren Spenden-Büchsen einsammeln, fließt ins "Caritas Baby Hospital" in Bethlehem, weiß der 11-Jährige zu berichten.

Das gab es am 1. September 1631 noch nicht, als der Mardorfer Stadtammann Christoph Petz – mitten in Zeiten des Dreißigjährigen Krieges – eine Schulstiftung begründete. Vier Knaben aus Bürgerfamilien, so erinnert Manfred Ills Aufsatz, sollen sowohl einen besseren Unterricht erhalten wie auch eine Gesangsausbildung bekommen. Dafür sollten sie an Festtagen singen. Und die jungen Sänger hatten das Recht, in den Novembertagen das Martinilied an den Haustüren zu singen, um mit den so erzielten Einkünften ihrem Chorleiter eine Gans bezahlen zu können. Daraus wurde ein Brauch, der seinen Kern trotz allen Wandlungen behalten hat. Aus den Chor-Schülern wurden irgendwann Ministranten. Heute singen längst nicht mehr ausschließlich Jungen, sondern auch Mädchen. Und das Durchschnittsalter ist inzwischen beträchtlich gesunken. Außerdem stimmen die Martini-Sänger nicht mehr das alte "O ter beate Martini" an, sondern stattdessen ein deutsches "O heiliger Martine" – jedoch zur alten Melodie des Madrigals.

"Er klingt sonderbar modern", findet Christine Mann, Mutter von zwei Kindern, die bereits zum dritten Mal mitlaufen bei den Martini-Sängern. Gleichzeitig sei das Lied auch anrührend mit seiner etwas schleppenden Melodie. Und anrühren soll dieser Gesang auch.

"Eigentlich bekommen wir von jedem was", erklärt Leah Radau, Oberministrantin und sehr aktiv in der Jugendarbeit der katholischen Seelsorgeeinheit. Sie berichtet, wie sehr das Bethlehemer Baby-Hospital angewiesen sei auf Spendengelder. Unmittelbar an der Grenzmauer, die israelisches Gebiet vom palästinensischen Westjordanland trennt, sei dieses Krankenhaus Anlaufstelle für jene, die besonders stark unter dem Konflikt leiden. Armut, hygienische Missstände, Unterversorgung prägten die Lage. Das weiß Leah Radau aus eigener Anschauung. "Im vergangenen Sommer haben wir mit Vikar Johannes Treffert eine Jugend-Wallfahrt ins Heilige Land unternommen", berichtet sie. Und eine Station war das Kinder-Hospital von Bethlehem. Bei allem Entsetzen, trotz der Verzweiflung vieler, denen die Markdorfer Jugendlichen dort begegnet sind, sehen sie in dem Hospital doch "ein Zeichen der Hoffnung", so Sophia Holstein, eine weitere Mitreisende. Ein Zeichen der Hoffnung, das es zu unterstützen gelte – und für das die Markdorfer Martini-Sänger auch in diesem Jahr wieder Spenden sammeln.

Caritas-Baby-Hospital

Gegründet wurde das Kinderspital in Bethlehem 1952, nachdem der katholische Ordenspriester Pater Ernst Schnydrig aus der Schweiz den Anstoß dazu gegeben hatte. Seither finanziert sich die nichtstaatliche Klinik ausschließlich aus Spendengeldern. Im palästinensischen Westjordanland sind 40 Prozent der Bevölkerung jünger als 14 Jahre. Aufgrund großer wirtschaftlicher Probleme in dem vom israelisch-palästinensischen Konflikt stark betroffenen Gebiet leidet die Bevölkerung unter zahlreichen Missständen. Nicht zuletzt deshalb ist die Kindersterblichkeit sehr hoch. Im Baby-Hospital können bis zu 82 Kinder stationär betreut werden.