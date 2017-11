vor 2 Stunden Jörg Büsche Markdorf Marmeladen von Maria Röhrenbach sind gefragt

Die 20-jährige angehende Studentin Linda Schilt verkauft auf dem Wochenmarkt in Markdorf die Marmeladen der Landwirtin Maria Röhrenbach aus Kippenhausen. Die Himbeermarmelade mag Linda Schilt am liebsten, wie sie in der SÜDKURIER-Serie Blick auf den Marktstand erklärt. Aber die anderen Sorten machen der Himbeermarmelade große Konkurrenz.