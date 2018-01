Markdorf Markus Müller, Präsident der Landes-Architektenkammer, im Interview: "Jede Stadt hat ihre eigene Identität"

Wie viel Geschossbau verträgt Markdorf? Und wie lässt sich der Konflikt Verdichtung contra Stadtbild auflösen? Im Interview mit dem SÜDKURIER nimmt Markus Müller, Präsident der Landes-Architektenkammer, Stellung.

In Zeiten knappen Wohnraums ist man in Zuzugsregionen wie Markdorf zunehmend gefordert, eine innerstädtische Verdichtung voranzutreiben. Welche Konflikte können daraus entstehen?

Zuerst einmal stärkt die Innenentwicklung fundamentale städtische Funktionen, zum Beispiel den Einzelhandel, die Bewegungs-Frequenz und damit die Attraktivität öffentlicher Räume. Und sie erspart die Inanspruchnahme von unverbauten Flächen auf der grünen Wiese. Innenwicklung trifft aber immer auf Bewohner und Strukturen, die schon da sind. Die daraus entstehenden Interessenkonflikte sind ein anstrengender, aber vollkommen legitimer Inhalt demokratischer Willensbildungsprozesse.

Einerseits wünschen sich die Menschen mehr bezahlbaren Wohnraum, andererseits möchten sie, dass das Stadtbild heimelig bleibt und nicht zu sehr urban wird, ein klassischer Zielkonflikt. Wie sollten Verwaltungen und Gemeinderäte damit umgehen?

Jede Stadt und jede Gemeinde hat ihre eigene Tradition und Identität. Dazu gehört auch die Sicht auf das Maß sogenannter „urbaner Qualitäten“. Dabei würde ich dann aber doch gerne darauf hinweisen, dass die „Heimeligkeit“ von Dörfern allzu oft ganz schlicht mit Strukturschwäche einhergeht. Dies ist gerade in vielen von uns als schön empfundenen mediterranen Städten und Dörfern, aber auch in manchen Regionen Baden-Württembergs zu beobachten.

Sie sind Architekt und Stadtplaner. Wie kann man es gerade in bislang eher kleinstädtischen Innenstädten wie in Markdorf schaffen, dass umfangreicher neuer Wohnraum nicht stadtbildzerstörend wirkt?

Die Wertschätzung der historischen Stadtbilder war nicht immer so ausgeprägt wie heute. Ich bin sehr froh, dass die Qualität der historischen europäischen Stadt in allen ihren Ausprägungen wiederentdeckt wird. Nun geht es darum, die Eigenschaften historischer Städte zu verstehen, die Entstehungszusammenhänge: Die Städte des europäischen Mittelalters sind durch die tiefe Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt geprägt, denn „Stadtluft machte frei“, bot Schutz vor feudalistischen Herren und gab den Freien Reichsstädten Macht über ihr eigenes Schicksal. Die enorme Dichte mittelalterlicher Städte wurde aus diesen Gründen ertragen. Deshalb braucht Stadtentwicklung im historischen Kontext ein hohes Verständnis für die kleinteilige Parzellierung, die komplexe Eigentümerstruktur, mittelalterliche Wegesysteme und die Formfindung mittelalterlicher Städte.

Wenn aber Wohnraum in relevanter Größe geschaffen werden soll, muss gebaut werden. Provokant gefragt: Muss man es dann als Bürger nicht einfach akzeptieren, dass Bauträger die Bebauungspläne bis zum Maximum ausreizen, um möglichst viele Wohneinheiten zu realisieren und auch um eine größtmögliche Rendite zu erzielen?

Nach Jahren der „New Economy“ wird der Wert einer vorausschauenden und selbstbewussten Stadtplanung wieder erkannt. Man kann Stadtentwicklung aber nicht auf den Konflikt zwischen dem „verantwortungsvollen“ Bürger und dem „egoistischen“ Investor reduzieren. Die Instrumente der informellen Stadtentwicklung: Integrierte Stadtentwicklungskonzepte, Gestaltungsrahmenpläne, haben sich als hervorragende Hilfen erwiesen, einen Konsens über die Entwicklungsoptionen in der Stadt zu erzielen. Sie schaffen für potenzielle Bauherren Grundlagen, an denen sich Investitionsentscheidungen orientieren können.

In Markdorf plant Bürgermeister Georg Riedmann die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats für den Gemeinderat, der mit unabhängigen Experten besetzt werden soll, sowie das Aufstellen ­eines städtebauilichen Rahmenplans, der Möglichkeiten, aber auch Grenzen ­innerstädtischer Verdichtung aufzeigen soll. Ist das ein zielführendes Herangehen?

Zahlreiche Städte machen sehr gute Erfahrungen mit dem Instrument des Gestaltungsbeirates. Wichtig ist, dass Gestaltungsbeiräte nicht überfrachtet werden. Gut funktionierende Gestaltungsbeiräte ergänzen die Entscheidungsfindung in Genehmigungsverfahren konkreter Projekte. Hier können Gestaltungsbeiräte helfen, zwischen Neuem und Bestand eine architektonisch qualitätvolle Vermittlung zu erreichen.

Fragen: Helmar Grupp

Zur Person Markus Müller (52) ist Freier Architekt (Diplom-Ingenieur) und Stadtplaner. Müller studierte Architektur und Stadtplanung an der Universität Stuttgart. Seit 1995 ist er Geschäftsführender Gesellschafter bei Müller, Arndt und Partner mit Büros in Meckenbeuren und Stuttgart. Bis 2008 war er Kreisvorsitzender der CDU Bodenseekreis, von 2010 bis 2014 Vorsitzender der Kammergruppe Bodenseekreis der Architektenkammer Baden-Württemberg und seit 2014 ist er Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg (Stuttgart). Seit 2014 ist er auch Mitglied im Vorstand der Bundesarchitektenkammer in Berlin. "Wir beteiligen uns an der Diskussion über eine Idee der Stadt in unserer Zeit, die jedem planungsrechtlichen Verwaltungsverfahren vorausgehen muss. Bauleitplanung dient der Umsetzung einer konkreten Idee von Stadt und ersetzt sie nicht." Dies ist eine der Leitlinien, die das Büro Müller, Arndt und Partner für sich definiert. (gup)

Der Wohnpark in der Mangoldstraße: Das sagen die Kritiker und das sagt der Architekt

Weitere Informationen Kommentar zum Wohnpark Mangoldstraße: Widersprüchliche Kritik

Der Wohnpark in der Mangoldstraße bleibt eines der großen Gesprächsthemen in Markdorf. Am Mittwoch berichtete der SÜDKURIER vom Innenleben des Baus. Dabei ging es von der Tiefgarage bis an den höchsten Punkt des Gebäudes und zurück. Die Berichterstattung erfuhr wenig später auf unserem Facebook-Auftritt "Markdorfer News-Küche" der Lokalredaktion eine großes Echo: Fast 1600 Personen haben sich den Artikel angeschaut.

Darunter sind über 15 Kommentare abgegeben worden. Neben den als zu hoch eingestuften Mietpreisen ist auch ein anderer Aufreger dabei: das Aussehen. Dabei halten die Nutzer mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg.

"Der Wohnpark ist total hässlich", sagt Christian Röck. Für ihn habe der Bau "Knastatmosphäre". Dementsprechend fällt sein Urteil aus: ein "Schandfleck". Er bezweifelt, dass bei den Mietpreisen bezahlbarer Wohnraum entstanden ist. Ein weiterer Nutzer, Stephan Lutterer, macht es kurz und schmerzlos: Der Wohnpark sei ein "übler Bunker". Jürgen Sieben hat eine ähnliche Meinung über den Komplex: "Wohnpark? Der Klotz sieht mit seinen Gittern aus wie der Knast."

Andreas Rogg ist der zuständige Architekt des Wohnparks. Er nimmt die Kritik gelassen: "Gestaltung ist etwas sehr Subjektives. Wir alle haben unterschiedliche Auffassungen darüber, was schön ist und was nicht", sagt er. Tatsächlich dienen die verwendeten Metallprofile der Privatsphäre der Mieter. Sie seien in der jetzigen Form so verbaut worden, da die Gebäudeabstände sehr eng sind, so Rogg. "Bei den Gebäuden befinden sich gegenüber den Wohnräumen immer die Laubengänge", erklärt der Architekt und fügt hinzu: "Dabei sollte neben der Funktion als Absturzsicherung ein gewisser Sichtschutz erreicht werden."

Dass beim Material die Wahl auf Metall fiel, hat einen einfachen Grund. Zu Anfang stand Holz, beschichtetes Glas und gelochtes Metall zur Auswahl, sagt Rogg. "Für die Gebäude war zunächst die Verwendung von Holz im Gespräch. Das wurde aber infolge der Brandschutzauflagen wieder verworfen", erklärt der Architekt. Satiniertes Glas sei aus Kostengründen ausgeschieden. So fiel die Wahl auf die Metall. Durch die Bauweise könne seitlich einfallendes Tageslicht den Flurbereich belichten und gleichzeitig die Einsicht zum Nachbargebäude eingeschränkt werden.

Sebastian Thomas