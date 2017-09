Markdorf Markus Mock (RWG): "Genossenschaft wird nicht aufgelöst"

Die RWG Markdorf verliert ihr Lager an der Eisenbahnstraße. Ein neues Gebäude wäre mit erheblichen Investitionen verbunden. Deshalb soll künftig mit der RWG Deggenhausertal zusammengearbeitet werden.

Die 132. Generalversammlung der Raiffeisen-Waren-Genossenschaft (RWG) Markdorf stand ganz im Zeichen des Wandels. Schon der Ort der Versammlung, eine große, schön hergerichtete Halle auf dem Hof der Familie Gehweiler in Riedheim, war ungewöhnlich, aber sehr passend. Die Idee dazu hatte Edwin Gehweiler. Wichtigster Tagesordnungspunkt war ein Vortrag des Vorstandsvorsitzenden Markus Mock zur Zukunft der RWG Markdorf. "Unser Lager in der Eisenbahnstraße 5, das wir früher von der Bahn gepachtet hatten und das dann die Stadt Markdorf erworben hat und wo gebaut werden soll, wird zum Jahresende geschlossen und wir müssen es zurückbauen", eröffnete Mock. Diese Entwicklung sei schon länger klar gewesen und nur durch die Umsiedlung von Eidechsen verzögert worden.

Die wichtigste Aussage von Mock: "Die Genossenschaft wird nicht aufgelöst", zumal das mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden wäre und man am genossenschaftlichen Gedanken zum Wohle der Kunden festhalten wolle. Ein neues Lager zu eröffnen wäre mit erheblichen Investitionen verbunden gewesen. Die Idee, mit dem Zentralgenossenschaft Raiffeisenmarkt (ZG), dessen Geschäft an der Eisenbahnstraße 1a bereits im Juni geschlossen worden war, ein neues Gebäude zu errichten – was sowohl die Stadt Markdorf als auch die RWG und die Kunden begrüßt hätten – hatte sich zerschlagen, weil in Neufrach die ZG Karlsruhe ein neues Geschäft eröffnet hat und Markdorf zu nah sei, um ein weiteres Geschäft neu zu errichten.

Im Frühjahr dieses Jahres hatten sich Gespräche mit der RWG Deggenhausertal in Untersiggingen ergeben – hier gebe es viele Schnittmengen zur RWG Markdorf. So soll künftig die RWG Deggenhausertal die Kunden der RGW Markdorf versorgen. Die Untersigginger seien gut aufgestellt, verfügten über einen Lastwagen und es soll in weitere Transportmöglichkeiten investiert werden. Zwar seien die Wege dann etwas länger, aber die Kollegen aus Deggenhausertal könnten die Markdorfer versorgen. "Es ist noch nichts in Stein gemeißelt und nichts unterschrieben", betonte Mock. Bei der Generalversammlung sollte über die Möglichkeit diskutiert werden. Und bei einer außerordentlichen Generalversammlung soll noch in diesem Jahr endgültig darüber entschieden werden, so dass am 1. Januar 2018 mit der Zusammenarbeit begonnen werden kann. In der anschließenden Aussprache gab es keine Stimmen gegen den Vorschlag. Frank Hamburger, Geschäftsführer der RWG Deggenhausertal, und Vorstandsvorsitzender Reiner Huber stellten fest, dass man mit vielen gleichen Zulieferern zusammenarbeite und man Chancen sehe, Synergieeffekte zu heben. Besonderer Wermutstropfen in der Situation ist, dass die RWG Markdorf ihrem langjährigen Geschäftsführer – rund 20 Jahre – Bruno Schiller zum Jahresende 2017 kündigen musste, da die Geschäftsführerfunktion wegfällt. Jedoch hob Markus Mock die Leistungen von Schiller hervor und unterstrich, dass man schon lange und sehr offen und entspannt die Thematik erörtert hätte. Aus diesem Grund legte Schiller auch seinen Vorstandsposten nieder: "Ende dieses Jahres werde ich nicht mehr als Geschäftsführer tätig sein.

Dann sollte ein aktiver Landwirt diesen Vorstandsposten einnehmen. Das ist keine Trotzreaktion, ich werde bis zum Schluss meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen erledigen." Die Mitglieder dankten Schiller für seine langjährige gute Arbeit.