Markdorf Marktplatz Beruf: Über Gespräche in den Job finden

Der Aktionstag Marktplatz Beruf im Bildungszentrum wartete mit mehr als 40 Unternehmen auf. Bewerbungsworkshops und ein Gesprächsforum mit den Betrieben standen für die Schüler auf dem Programm.

Kontaktieren, informieren, trainieren. So lautet der Dreiklang, mit dem der Schulverbund am Bildungszentrum einmal im Jahr zu seinem Aktionstag Marktplatz Beruf einlädt. Angesprochen werden dabei die Schüler in den Abschlussklassen, aber auch im Jahrgang davor. Für sie ist die Teilnahme an dieser Berufsbildungsmesse im Eingangsbereich des BZM-Hauptgebäudes indes verpflichtend. Eingeladen werden auch die Eltern. Und Unternehmen aus der Region werden ebenfalls eingeladen, damit sich die Werkreal- und Realschüler bei ihnen über Möglichkeiten und Chancen des Berufseinstiegs informieren können. Worauf sie, so beobachtet es Roland Löscher, "immer besser vorbereitet sind". Es sei eine Freude, das zu sehen, sagt der Unternehmensberater, der die Kooperation zwischen BZM und dem örtlichen Rotary Club neun Jahre lang betreut hat.

Ins Leben gerufen wurde diese von Angelika Zimmermann, seinerzeit Präsidentin des Markdorfer Rotary Clubs. Wie Löscher bei seiner kurzen Begrüßung erläuterte, war dies die unternehmerische Reaktion auf eine Initiative des damaligen Sozial-Dezernenten im Kreis, Andreas Köster, der sich unter dem Leitwort "Null Prozent Jugendarbeitslosigkeit" für einen gelingenden Berufseinstieg stark gemacht hat. Das war vor zwölf Jahren. Seither habe sich der Marktplatz Beruf fest etabliert, erklärt Norbert Müller. Er organisiert den Aktionstag regelmäßig. Und er ist es auch, der die Schüler bei ihrer Berufswegeplanung betreut. "So viele Betriebe wie in diesem Jahr waren noch nie da", freut er sich über die 44 Unternehmen, die beim Aktionstag einen Informationsstand aufgebaut haben.

Teils mit Werkstücken aus ihrem Arbeitsalltag – so wie bei Raumausstatter Manfred Fischer oder Brennerei-Anlagenbauer Holstein. Teils gibt es lediglich Informationsblätter und -broschüren – so wie am Stand der Stadtverwaltung, an dem Kirstin Wiggenhauser und Jessica Frigerio Fragen zur Arbeit von Verwaltungsfachangestellten beantworten. "Eine spannende Tätigkeit", sagt Jessica Frigerio, seit bald drei Jahren Auszubildende im Markdorfer Rathaus. Ihr sei dieses Berufsbild ebenfalls bei einer Jobmesse begegnet. Sie habe Gefallen daran gefunden – und den Entschluss nicht bereut. Ihr Beispiel zeigt, wie sinnvoll es ist, die drei wichtigsten Tipps von Roland Löscher zu beherzigen.

Der Unternehmensberater rät erstens zu einer guten Vorbereitung. "Wer sich vorher informiert", so Löscher, "dem fällt dann die Berufsorientierung um so leichter." Ein wichtiger Weg seien Berufs-Börsen wie die am BZM. Zweitens gelte es, das zu finden, "was passt, was einem selber Spaß macht" – und sich dabei nicht beirren zu lassen. Und drittens schließlich rät Löscher: "Bleib du selbst" – gerade im Bewerbungsgespräch. Ein bisschen nervös zu sein, schade keinem, verrät der Unternehmensberater.