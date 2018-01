Markdorf Markdorfs älteste Bürgerin wird 100 Jahre alt

Auguste Kuks feiert am Donnerstag ihren 100. Geburtstag.

Auguste Kuks feiert am Donnerstag ihren 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass werden ihr Pfarrer Ulrich Hund und Bürgermeister Georg Riedmann gratulieren. Letzterer überbringt der ältesten Bürgerin Markdorfs neben dem üblichen Geschenkkorb für Jubilare auch die Glückwünsche vom Ministerpräsidenten. "Sie schreiben aber dazu, dass das Bild in der Zeitung ganz aktuell ist", bat die Seniorin beim Besuch bei ihr mit schelmischem Zwinkern. Im vergangenen Jahr, bei einem anderen Presseartikel, hätten manche das hohe Alter nicht glauben mögen. Und tatsächlich wirkt Auguste Kuks ein bis zwei Jahrzehnte jünger.

Mit hellwachen Augen blickt sie in die Welt. In eine Welt, an deren Geschehen sie immer noch Anteil nimmt. "In die Stadt gehe ich jetzt nicht mehr", das Gehen werde ihr allmählich beschwerlich. Ihr Bewegungsradius beschränke sich daher weitgehend auf die eigene Wohnung. "Aber ich gucke jeden Tag aus dem Fenster." Wolle sie doch wissen, wer draußen vorbeigeht. Jeden Nachmittag schaue sie Fernsehen, verfolge die Nachrichtensendungen, sehe gleichfalls gerne Ratespiele.

"Mit meinem Leben bin ich insgesamt sehr zufrieden", erklärt Auguste Kuks. Es würde auch kaum helfen, sich die Dinge unnötig schwer zu machen. Ein Zuckerschlecken waren weder die Kindheit, noch die Jugend. Dem Vater, einem Straßenwart in Bad Mergentheim, musste sie schon früh bei der schweren Arbeit helfen. Mit 15 verdingte er sie in der Landwirtschaft. Als 17-Jährige kam sie aus Haushaltshilfe in eine Stuttgarter Familie. Die hatte ein kleines Ferienhaus in Immenstaad, wo Auguste Kuks, damals noch Auguste Gerner, Konrad Kuks kennenlernte, ihren späteren Mann.

"Es waren keine guten Zeiten früher", sagt die Hundertjährige. "Vieles war sehr viel schwerer als heute, aber es war auch nicht alles schlecht damals." Es sei zum Beispiel ruhiger gewesen. Es sei auch irgendwie weniger passiert. Gewiss, der Krieg war schrecklich, habe die Menschen ins Elend gestürzt. Im Gedächtnis bleibt jedoch auch Positives – etwa die Freude eines französischen Fremdenlegionärs aus dem Rheinland über einen Teller voller Kartoffelpuffer nach dem Rezept von dem gleichfalls aus dem Rheinland stammenden Konrad Kuks.

Drei Kinder brachte sie zur Welt: Tochter Erika und die beiden Söhne Manfred und Albert. Letzterer ist schon verstorben. Manfred Kuks kennen die Markdorfer als den Gründer der "Gehrenbergspatzen", Erika Kuks, heute Erika Streif, als die treibende Kraft hinter den Markdorfer Malerinnen und Malern sowie des künstlerischen Austauschs mit der Markdorfer Partnerstadt Ensisheim.