Markdorf/Ensisheim Markdorfs Partnerstadt Ensisheim forciert Stadtentwicklung

Eine Delegation der Stadt Markdorf hat traditionell am Neujahrsempfang in der elsässischen Partnerstadt Ensisheim teilgenommen. Einen Gegenbesuch aus Ensisheim wird es beim Markdorfer Neujahrsempfang am Samstag, 13. Januar, geben.

Der Neujahrsempfang in Ensisheim hat im Foyer St. Martin stattgefunden. Bürgermeister Michel Habig heißt Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kirche, Vertreter von Verwaltung, Polizei, Organisationen und Verwaltung und die Markdorfer Delegation willkommen. Habig berichtet von verwirklichten Projekten und von noch zu stemmenden Vorhaben. Schnell wird deutlich, dass Habig und das Kommunalparlament der Stadt Ensisheim – derzeit rund 7500 Einwohner – einen Schwerpunkt auf die Stadtentwicklung setzen. "2017 wurde das Grundschulgebäude mit Kindergarten und Sportanlagen fertiggestellt – mehr als 3 Millionen Euro wurden investiert", nennt der Bürgermeister ein Beispiel. Oder dass durch die jüngste Verwirklichung eines Gewerbeparks vier Unternehmen angesiedelt worden sind. "Das bedeutet rund 230 neue Arbeitsplätze", erklärt Habig.

Während des Neujahrsempfangs zeigt ein Kurzfilm die zuletzt starke Entwicklung Ensisheims auf: Einst hat der Kali-Abbau die Haupteinnahmequelle dargestellt. Als dies nicht mehr rentabel ist, gilt es, sich umzuorientieren. Und so müssen mehrere Aufgabenfelder bespielt werden: Ansiedlung von Industrie, Handel und Gewerbe, Verbesserung der Infrastruktur und hierbei die Stadtentwicklung mit Investitionen beispielsweise in Bildungseinrichtungen.

In einem kurzen Gespräch mit dieser Tageszeitung berichtet Bürgermeister Michel Habig, dass es in den nächsten Jahren weiter um Stadtentwicklungsthemen gehen wird. Die nächsten beiden größeren Projekte sind beispielsweise eine öffentliche Bibliothek mit Mediathek sowie Wohnungsbau. "Die Mediathek wird rund 3,4 Millionen Euro kosten", erklärt Habig. Er ergänzt: "Es wird ein neues Quartier mit 500 Wohneinheiten entstehen. Wir in Ensisheim rechnen mit einem Zuwachs von 1200 bis 1500 Einwohnern." Mittelfristig werde es weiterhin um die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Ensisheim sowie um die Stadtentwicklung gehen.

Hauptamtsleiter Klaus Schiele übermittelt den Ensisheimern die Grußbotschaft aus der Gehrenbergstadt: "Sehr gerne überbringen wir Ihnen persönlich die Neujahrsgrüße aus der Partnerstadt Markdorf. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein friedliches, gesundes und glückliches Jahr 2018. Diese Wünsche übermitteln wir Ihnen in Vertretung von Bürgermeister Georg Riedmann, den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, allen Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie der gesamten Bürgerschaft von Markdorf." Schiele berichtet, das man in Markdorf besonders über die gewachsenen Verbindungen der Schulen und Vereine erfreut ist, da diese "sehr wertvolle Beiträge zur Förderung der Partnerschaft" leisten. Und der Hauptamtsleiter blickt voraus auf die Fußball-WM: "Es kann heute noch nicht gesagt werden, ob Frankreich oder Deutschland Fußballweltmeister wird. Wenn es zum Endspiel der beiden Mannschaften reicht, können wir das Finale gerne gemeinsam bei Ihnen oder bei uns anschauen."

Die Markdorfer Delegation – gegen 20 Uhr nach rund zwölf Stunden, mehr als 400 gefahrenen Kilometern und ungezählten Kreisverkehren zurück in der Gehrenbergstadt – ist's zufrieden. "Ich freue mich, die Freunde in Ensisheim getroffen zu haben. Und ich bin froh, erneut zur Städtepartnerschaft beigetragen zu haben", sagt SPD-Stadtrat Arnim Zumstein. CDU-Stadtrat Alfons Viellieber: "Es ist ein schöner Tag mit einem angenehmen Delegationsteam gewesen. Beeindruckend war für mich, was in Ensisheim städtebaulich geplant ist und wie sich die Stadt weiterentwickeln wird." Hauptamtsleiter Klaus Schieles Fazit: "Es ist ein wie immer kurzweiliger Tag mit herzlicher Aufnahme und guten Gesprächen gewesen. Wir von der Stadt Markdorf freuen uns auf den Gegenbesuch beim Neujahrsempfang am bevorstehenden Samstag."

Die Partnerschaft

Die Städtepartnerschaft zwischen Ensisheim und Markdorf besteht seit 1974 und wurde von den damaligen Bürgermeistern Pierre Rapp und Gerhard Thiede begründet. Rapp erklärte mit Blick auf die beiden Weltkriege, man wolle durch diese Partnerschaft auf der Ebene der Freundschaft einen Beitrag zum vereinigten Europa und damit zum Weltfrieden insgesamt leisten. Ensisheim zählt derzeit rund 7500 Einwohner, in nächster Zeit sollen es 1200 bis 1500 mehr werden. Michel Habig ist seit 1995 Bürgermeister und in seiner vierten Amtszeit. Feste Termine zur Pflege der Freundschaft sind jeweils die Neujahrsempfänge und Stadtfeste. Darüber hinaus gibt es regelmäßigen Austausch zwischen Schulen, Vereinen und Organisationen. Zu Ensisheims Partnerstädten zählen außer Markdorf auch Catroville in Texas/USA, das sich als "Klein-Elsass von Texas" bezeichnet, sowie Otjiwarongo in Namibia/Südafrika. (gan)

Die Partnerstadt im Internet: http://ensisheim.net