vor 4 Stunden Helmar Grupp Markdorf Markdorfs Jugendliche wünschen sich einen Treffpunkt

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER äußern sie ihre Ideen und Wünsche an die Stadt. Auch an Plätzen zum Sport treiben fehlt es ihnen. Sport und Gespräche wiederum stehen bei der Umweltgruppe auf dem Programm, die die Jugendlichen der Stadt am Samstag, 16. Juni, zu einem Beachvolleyballturnier am "Lemon" einlädt.