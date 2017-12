Markdorf Markdorfer Weihnachtsmarkt kommt bei Besuchern gut an

Markdorfer Weihnachtsmarkt kommt bei Besuchern gut an

Schöne Weihnachtshütten mit Bastelei und Kulinarischem luden am Wochenende nach Markdorf ein, beim Weihnachtsmarkt sorgten nämlich die Vereine und Budenbetreiber für viel Abwechslung.

Das Programm des Markdorfer Weihnachtsmarktes kam gut bei den Besuchern an - ganz gleich ob beim Streichelzoo des Kleintierzuchtvereins, einfach nur beim Bummel über den Markt oder beim Basteln und in der Märchenstunde. Ein Rundgang in Bildern:

Trocken und warm im Streichelzoo

Luna (links) und Emma Meier haben sich beim Streichelzoo des Kleintierzuchtverein Markdorf in ein kleines Häschen verliebt und hätten es am liebsten stundenlang gestreichelt.

Aufgrund der schlechten Witterung zogen die Kleintierzüchter aus dem Märchenwald in die alte Kaplanei neben dem Hexenturm um. Da hatten es nicht nur die Tiere, sondern auch die Besucher trocken und warm. Netter Nebeneffekt: Der Märchenerzähler Hermann Marte teilte sich das gleiche Zimmer und zeigte sich flexibel, indem er die Tiere sowie die Besucher des Streichelzoos in seine lustigen Geschichten mit einbezog. Kinder und Erwachsene hatten viel zu lachen.

Atmosphäre genießen im Schlosshof

Edith Fehr, Frank Wiemer und Hündchen Cicco genossen die Atmosphäre auf dem schnuckeligen Weihnachtsmarkt im Schlosshof.

"Der Markdorfer Weihnachtsmarkt ist klein, überschaubar und es ist alles da, sogar ein Märchenwald", schwärmte auch Katrin Huber aus Lipach. Sie verband den Besuch mit einem Spaziergang: Mit ihrem Mann Peter und den Kindern Sophia und Lukas lief sie zu Fuß von Lipbach bis nach Markdorf, um den Weihnachtsmarkt ausgiebig genießen zu können. Etliche Besucher besuchten den Markt an allen drei Tagen, um mit ihren Freunden sowie einem Glühwein oder alkoholfreiem Punsch auf die Vorweihnachtszeit anzustoßen.

Zu Besuch beim Märchenerzähler

Märchenerzähler Hermann Marte eroberte mit seinen Geschichten die Kinderherzen im Sturm. Louenn Bubek (links) und Moana Trouvat sind große Fans vom Märchenzähler Marte.

"Wir haben extra beide jeweils 3 Euro von Mama abgebettelt, damit wir dem Märchenerzähler etwas geben können", erklärte Moana schüchtern. Die beiden zehnjährige Mädchen kannten viele Geschichten des Märchenerzählers, weil sie ihn so oft wie möglich besuchen.

Eine der schönsten Hütten

Ulrike Schweizer (links) und Regina Pross boten mit ihren Bastelartikeln eine der schönsten Hütten auf dem Weihnachtsmarkt.

Die beiden Damen aus Herdwangen-Schönach und Owingen-Hohenbodman boten ihren Kunden Bastel- und Recyclingarbeiten, Betonsachen sowie dekorativen Schmuck für Tisch, Fenster oder Wand. Die Besucher zeigten sich begeistert von der großen Auswahl an Geschenkideen für das kommende Weihnachtsfest.

Standesgemäßg ausgestattet

Heike Wielath und ihre Tochter Zaza waren mit Weihnachtsmütze standesgemäß für den Weihnachtsmarkt ausgestattet und hatten dort großen Spaß.

Beide Damen wärmten sich mit einer Tasse Glühwein am Stand des Fanfarenzuges Markdorf auf. "Man muss ja schließlich den eigenen Verein unterstützen, wo es geht, und da nehmen wir das Opfer das Glühweintrinken gerne auf uns", sagte Heike Wielath schmunzelnd. Sie ist auch Tambourmajorin des Fanfarenzuges.

Kinder werden kreativ

Hochkonzentriert lauscht German Eschner (links) den Anweisungen von Dietrich Brandt. Das ehrenamtliche Team des Reparatur-Cafés bastelte an zwei Tage im Doschhaus mit Kindern, die sich allesamt sehr kreativ zeigten.

"Ich bin echt sehr beeindruckt, auf welche Ideen die Kinder beim Basteln, Kleben, Malen und Löten kommen", sagte Karl Werkmeister und freute sich über den großen Zuspruch und Eifer der Kinder. Auch Mamas und Papas zeigten sich stolz über die handwerklich geschickten Kinder.