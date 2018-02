Markdorf Markdorfer Schüler legen das Smartphone beiseite

Brettspielnachmittag am Bildungszentrum: Die Resonanz auf die Veranstaltung ist groß und das nächste Projekt bereits angedacht: Ein Eltern-Kind-Spieleabend ist nun in Planung.

Gleich zu Anfang kommt Schulleiterin Diana Amann auf den Punkt: "Brettspiele sind nicht veraltet", sagt sie. Sie spricht von dem Brettspielnachmittag, organisiert vom Leiter der Brettspiel-Arbeitsgemeinschaft (AG), Niklas Thomas, am Bildungszentrum (BZM) in Markdorf. Schaut der Betrachter in die Runde, dann hat die Schulleiterin durchaus recht. Vor ihr sitzen mehrere Kinder in Gruppen aufgeteilt an Tischen und spielen Brettspiele. Zwei Klassenräume weiter ein ähnliches Bild: Kinder, die sich in Runden an zusammengeschobenen Tischen versammelt haben. Andere Lehrer und Schüler aus höheren Jahrgangsstufen haben sich dazugesellt: Sie beaufsichtigen die Fünft- und Sechstklässler. Dabei setzen sie sich auch mit an die Tische, erklären bei Bedarf die Spiele und sind auch bei der einen oder anderen Runde mit von der Partie.

Niklas Thomas, Biologielehrer am BZM, hat diesen ersten Brettspielnachmittag für die Schüler der Jahrgangsstufen fünf und sechs auf die Beine gestellt. Normalerweise können erst Schüler der achten Klasse an der AG teilnehmen. Angesprochen, wie er auf die Idee einer solchen Arbeitsgemeinschaft gekommen sei: "Ich habe es Anfang Februar vergangenen Jahres einfach mal ausprobiert", sagt er. Am Anfang hätte er mit 15 Teilnehmern gerechnet und es kamen 33 Schüler. Im Schnitt hat er jetzt über ein Jahr danach immer rund 40 bis 60 Teilnehmer. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Brettspielnachmittag: Die Mittelstufler hätten einfach mal bei ihrem Biologielehrer nachgefragt, ob sie denn nicht einmal auch die Brettspiele ausprobieren könnten. Gesagt, getan: Gleich danach organisierte Thomas einen gesamten Nachmittag voller analoger Spiele und das von 14 bis 18 Uhr.

Am Anfang plante er mit bis zu 60 Teilnehmern, am Ende kamen 90 Schüler der Mittelstufe. Den Erfolg erklärt er so: "Brettspiele kommen wieder in Mode, da sie unter anderem den Tastsinn herausfordern." Das sei am Computer mit virtuellen Spielen nicht möglich, erklärt er. Ein weiterer Pluspunkt seiner Meinung nach: "Spieleentwickler erschaffen Brettspiele, die jeder ganz schnell versteht. Dementsprechend schnell sind die spielbar, was dazu führt, dass sie ebenso schnell ganz viel Spaß machen", sagt der 29-jährige. Dabei komme das Geld für die Brettspiele teils vom Förderverein der Schule und teils vom Verkauf von Getränken und Süßigkeiten auf einem Brettspielnachmittag. Manche Spiele bringt Niklas Thomas auch selbst mit. "Wir kontrollieren aber nicht, ob Schüler Geld in die Spardose werfen." Bislang klappe es aber gut, sagt er und ergänzt: "Die Schüler würden sich auch selbst beschummeln, denn von dem Geld kaufen wir ja wieder neue Brettspiele."

Schulleiterin Diana Amann ist begeistert und erklärt mit Blick auf Computerspiele und Spiele auf Mobiltelefonen: "Die Brettspiele befriedigen ein Grundbedürfnis des Menschen, nämlich nach Gemeinschaft." Die Kinder hätten beim Spielen ein Gegenüber, sie könnten sich sehen und hätten gemeinsam Spaß. Das kommt richtig gut an, sagt Diana Amann und betont, der Brettspielnachmittag sei eine freiwillige Veranstaltung. "Die Kinder sind ganze vier Stunden an diesem Nachmittag in der Schule. Fast ein Viertel der Jahrgänge der fünften und sechsten Klasse sind da", erklärt sie. Außerdem seien noch 15 Aufsichtspersonen aus den Klassen Neun und Zehn sowie 17 Siebtklässler dabei. Für die Schulleiterin ist der Erfolg der Brettspiele kein Zufall. Mittlerweile gebe es ja auch Brettspiel-Messen, sagt die 55-Jährige.

Ähnlich drückt es ihr Kollege Benny Mehr aus. Er unterrichtet unter anderem Gemeinschaftskunde. "Kinder und Jugendliche kommen relativ früh mit einem Mobiltelefon und einem Computer in Berührung", sagt er und ergänzt: "Die Kinder haben aber auch Lust, in die direkte Interaktion zu treten." Für ihn hat die Veranstaltung sowohl einen Persönlichkeits- als auch Bildungswert. Darüber hinaus finde er es toll, dass auch die älteren Schüler für die Jüngeren da seien: "Eigentlich hätte ich gerade Unterricht bei Schülern der siebten Klasse. Ich habe sie gefragt, ob sie beim Brettspielnachmittag dabei sein wollen und sie haben sofort ja gesagt." Zu den Brettspielern gesellt sich wenig später auch der stellvertretende Schuldirektor, Stefan Ferguson. Er sei von dem Erfolg der Veranstaltung nicht überrascht. "Es ist ein Kontrastprogramm zu dem, was Kinder daheim machen", erklärt er. Da entstehe ein Bedürfnis, für das der Brettspielnachmittag den Rahmen biete, sagt Ferguson. Ein besonderer Punkt freue ihn ganz besonders: "Durch den Brettspielnachmittag verknüpfen die Kinder die Schule mit Freude und Spaß anstatt immer nur mit Lernen", sagt er und lacht.

Für die Zukunft hat sich Niklas Thomas noch viel vorgenommen: "Wenn es gut läuft, gibt es am Ende des Schuljahres nochmal einen Brettspielnachmittag", sagt er. Eventuell sei auch mal eine Brettspielnacht geplant, mit anschließender Übernachtung in der Schule. Da könnten die Schüler dann Catering machen. Dabei denkt der Biologielehrer keineswegs klein: "Ich könnte mir auch einen gesamten Spieletag vorstellen, an dem die Schüler ihre Eltern mitbringen und alle Altersstufen teilnehmen können."

Brettspiel AG

Die Arbeitsgemeinschaft trifft sich einmal im Monat und zwar an einem Freitag, immer von 17 bis 21 Uhr. Dabei reicht die Auswahl von Rollen- über Aufbau- bis hin zu Geschicklichkeitsspielen. Die Brettspiele haben verschiedene Schwierigkeitsstufen und sind dementsprechend nach Farben geordnet: Ein Spiel kann sehr einfach sein (dunkelgrün). Die nächste Stufe ist einfach. Sie ist durch eine grüne Farbe gekennzeichnet. Bei der Farbe gelb ist das Verständnis schon etwas schwieriger: Hier dauert das eigene Anlesen der Regeln in der Spielanleitung 20 bis 30 Minuten. Die höchste Stufe ist rot: Das Anlesen dauert über 45 Minuten. (set)