Markdorf Markdorfer "Ochsenbachkurier" bietet reichlich närrische Geschichten

Die 62. Auflage vom "Ochsenbachkurier" zählt 2000 Exemplare. Die traditionsreiche Markdorfer Narrenzeitung ist am Donnerstagnachmittag im Druckhaus Zanker offiziell vorgestellt worden. Freunde der Markdorfer Fasnet haben schon sehnsüchtig darauf gewartet. Ab Samstagvormittag gibt es das 68 Seiten starke Werk in mehreren Verkaufsstellen.

Es sind Zutaten wie etwa detektivisches Gespür, reichlich Spaß an der Freud' und vielleicht auch die eine oder andere klitzekleine Prise Schadenfreude im Spiel, um den traditionsreichen Markdorfer Ochsenbachkurier mit unterhaltsamen Inhalten zu füllen und die Narrenzeitung unter das Volk zu bringen. Kein Recherche-Aufwand ist zu hoch, so gut wie niemand in der Gehrenbergstadt, in den Stadtteilen und Teilorten ist davor gefeit, mit kleinen oder mittelprächtigen Pannen, mit Anekdoten, Missgeschicken oder kuriosen Erlebnissen erwähnt zu werden.

Anlässlich der offiziellen Präsentation der 62. Auflage im Druckhaus Zanker sind am Donnerstag drei G'schichtle gleichsam als Appetitmacher kredenzt worden. Zunftmeisterin Birgit Beck darf gleich als erste Protagonistin herhalten. Wie in anderen Vereinen, gilt es kreative Ideen gegen Mitgliedermangel umzusetzen. Prämien, Sonderangebote oder Gutscheine gibt es allenthalben. In der Eile ist der Zunftmeisterin ein Geniestreich beim Versenden einer Mail gelungen: Zunftmietglieder. Die können bei Bedarf mit den jeweils erforderlichen Fertigkeiten kurzfristig ausgeliehen und nach erfolgreichem Einsatz wieder zurückgegeben werden. Annika Rössler, Redakteurin Ochsenbachkurier, findet die Idee mit den Zunftmietgliedern gut: "Mit den Teilortzünften könnte ein gemeinsamer Mietpool gebildet werden. Wir müssten halt eine Agentur gründen, die das verwaltet." Während einer Narrenratssitzung wird abgestimmt.

Und weil's so schön ist: Zunftschreiberin Nicola Benz zählt die hochgestrecken Arme und notiert die Zahl "7". Zunftmeisterin Birgit Beck zählt ebenfalls und sagt "acht". Verdutzt vergewissert sich Benz – als sie dann den Narrenbolizei Heinz Schwenninger entdeckt, muss sie lachen: "Ach der Heinz – der hat so kurze Ärmchen." Es soll auch Männer geben, die am Morgen nicht so genau darauf achten, ob es sich auch wirklich um eine Vespertüte handelt, die man sich geschnappt hat, damit den ganzen Tag unterwegs ist und die man am Abend ungeöffnet wieder nach Hause bringt. Aus gutem Grund: Es war eine Katzenklotüte.

Erstmals zieren die Teilortzünfte Hugeloh Leimbach, Narren- und Brauchtumsverein Hepbach und die Ittendorfer Guggenbichler die Titelseite. Hugeloh-Zunftmeister Thomas Wagner ist nahezu gerührt und sagt auch im Sinne von Daniel Kurz (NBV Hepbach) sowie Fabian Kohl (Guggenbichler): "Wir sind mächtig stolz, dass wir auf der Titelseite sein dürfen. Und wir freuen uns, dass wir beim Ochsenbachkurier mitmachen dürfen." Es werde künftig deutlich mehr Beiträge aus den Teilorten geben.

Der Ochsenbachkurier

Die 62. Auflage des Ochsenbachkurier zählt 2000 Exemplare zu je 68 Seiten. Erstmals sind die Teilortzünfte auf der Titelseite. Publizistisch verantwortlich ist Annika Rössler, Historische Narrenzunft Markdorf. Die im Jahreszyklus erscheinende Narrenzeitung wird von der Historischen Narrenzunft Markdorf am Freitag, 19.

Januar, ab etwa 17 Uhr und am Samstag, 20. Januar, ab 9 Uhr unter freiem Himmel und direkt von Haustür zu Haustür verkauft. Außerdem gibt es den Ochsenbachkurier zum Preis von 3,20 Euro ab Samstag bei diesen Verkaufsstellen: Bahnhofkiosk, Bäckereien Neumann, Ulmer und Wehr, Bären-Apotheke, Buchhandlung Wälischmiller, Daily Backstube Kloos, des & sell, Esso-Tankstelle, Frisör im Hinterhof, Kappeler Bekleidungshaus, Metzgerei Seitz, Rahmen & Kunst, SÜDKURIER sowie im D-Tal-Markt in Deggenhausertal-Untersiggingen. Übrigens bringen die 2000 Exemplare des Ochsenbachkurier rund 300 Kilogramm auf die Waage. Laut Auskunft aus dem Druckhaus Zanker sind für die 62. Auflage 15 000 Druckbögen sowie 30 000 Drucke notwendig gewesen. (gan)