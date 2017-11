Markdorf Markdorfer Ökumene im Zeichen des Lutherjahres

Festgottesdienst im Haus im Weinberg am Reformationstag mit vielen Gästen

Die evangelische Gemeinde Markdorf hat das Reformationsjubiläum mit einem Festgottesdienst begangen. Der Tag, an dem sich Luthers Thesenanschlag an der Wittenberger Schlosskirche zum 500. Mal jährte, war heuer allgemeiner Feiertag. Sodass zahlreiche Markdorfer Bürger an dem Gottesdienst im "Haus im Weinberg", dem evangelischen Gemeindehaus, teilnehmen konnten – unter ihnen viele aus der katholischen Schwestergemeinde. Wie Pfarrer Ulrich Hund, der gemeinsam zelebrierte mit seinen evangelischen Amtsgeschwistern Pfarrerin Kristina Wagner, Pfarrer Tibor Nagi zudem deren Vor-Vorgängern im Markdorfer Gruppen-Pfarramt, Dagmar Zobel, heute Prälatin des Kirchenkreises Südbaden, und Hans-Joachim Zobel, bis Dezember 2014 Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Breisgau-Hochschwarzwald. Pfarrer Hund und das Ehepaar Zobel wurden von Doris Käser, der Vorsitzenden des evangelischen Kirchengemeinderat besonders begrüßt.

Am Anfang des eigentlichen Gottesdienstes stand dann ein Gebets-Lied, Psalm 46, worin von der Gottesstadt die Rede ist. Auch davon, dass der Herr einziger Halt ist. Der allen Kriegen ein Ende setzt, Bögen zerbricht, Lanzen zerschlägt, Schilde verbrennt. Pfarrer Nagy und die Gemeinde sprachen es im Wechsel. Und Pfarrerin Wagner schloss mit der Bitte, mit dem Gebet an, dass die Christenheit ihre gesuchte Einheit wieder finde.

Sehr viel Einigendem ist Doris Käser in diesem Reformationsjubiläums-Jahr in Markdorf begegnet. Zuletzt in dem vom katholischen und dem evangelischen Kirchenchor gemeinsam gestalteten Reformationskonzert, so sagte sie. Von seiner Annäherung an den Menschen Martin Luther berichtete danach Pfarrer Hund. Er hatte an der ökumenischen Wittenberg-Eisenach-Reise des Christlichen Bildungswerks teilgenommen. Und Anuschka Schoepe erzählte, wie viel kreative Kraft ihr die luthersche Kernbotschaft von der alleinigen Gnade Gottes geschenkt habe. Die Opern-Sängerin hatte fürs Reformations-Jubiläum in Markdorf ein Musical komponiert.

Ins Zeichen der Musik rückten Dagmar und Hans-Joachim Zobel ihren Predigt-Beitrag. Anknüpfend an Luthers "Nun freut euch, lieben Christen gmein" schilderten sie, wie der Reformator mit den medialen Mitteln seiner Zeit die Menschen für seine Botschaft gewinnt. "Fröhlich springen", "mit Lust und Liebe singen" mochten die Menschen – nicht nur in der Kirche, sondern auch in ihrem Alltag. "Denn ich bin die und du bist mein" war die göttliche Liebes-Nachricht, die Luther verhieß – übrigens im melodischen Gewand eines Liebesliedes. Begleitet wurde der Festgottesdienst vom Posaunenchor, Leitung Othmar Leidorf, sowie vom evangelischen Kirchenchor unter Michael Geisel.