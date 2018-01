Markdorf Markdorfer Neujahrsempfang mit Ehrung von Weltmeistern

Weltmeister werden zum traditionellen Markdorfer Neujahrsempfang am Samstag, 13. Januar, in der Stadthalle erwartet. Außerdem eine Delegation aus der Partnerstadt Ensisheim.

Der Markdorfer Neujahrsempfang beginnt am bevorstehenden Samstag um 11 Uhr in der Stadthalle. Rund 400 Gäste sind laut Stadtverwaltung eingeladen worden: Bürgermeister aus dem Bodenseekreis; Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsräte; Vertreter aus Politik, des Landratsamtes, von Behörden; Vertreter der örtlichen Wirtschaft, außerdem Gewerbetreibende und Vereinsvorsitzende.

Bürgermeister Georg Riedmann wird die Ansprache gestalten und lädt zum öffentlichen Empfang ein: "Der traditionelle Markdorfer Neujahrsempfang ist eine Kommunikationsplattform für alle Markdorfer Bürger. Gemeinsam kann in festlicher aber doch geselliger Atmosphäre Rückschau und Ausschau gehalten werden." Er, Riedmann, sei dankbar dafür, "verdiente Mitbürger aus den Bereichen Sport, Kultur und Soziales vor so einem großen Publikum ehren zu dürfen". Darunter ist beispielsweise das Team Bodensee-Krokodile der Roboter-AG des Bildungszentrums Markdorf (BZM). Im Sommer hat die Mannschaft beim "RoboCup 2017" in Nagoya/Japan den WM-Titel geholt und sich im Roboter-Fußball gegen 21 Teams aus 20 Nationen durchgesetzt. Von der Roboter AG des BZM wird es laut Programm eine Präsentation geben.

Die Vorbereitungen für den Empfang haben im Spätherbst mit einer ersten Auflistung der zu Ehrenden begonnen. Anfang Dezember sind die Einladungskarten verschickt worden. Die Stadthalle wird vorbereitet und gestaltet durch Mitarbeiter des Bauhofs, der Stadtgärtnerei und durch den Hausmeister. Eine Abordnung der Trachtengruppe unterstützt den Empfang.

Hubert Strasser, Mitarbeiter in der Küche des Spitalfonds Markdorf, organisiert in Eigenregie mit fünf Helfern das Büfett seit dem ersten Neujahrsempfang, der 1992 stattgefunden hat. Vorbereitet werden dieses Mal rund 1700 Häppchen. Traditionell wird während des Stehempfangs Markdorfer Rot- sowie Weißwein gereicht.

Ein paar Takte zur Musik: Die Stadtkapelle Markdorf unter Leitung von Reiner Hobe wird den Neujahrsempfang bereichern. Geplant sind laut der Vorsitzenden Brigitte Waldenmaier folgende Stücke: "Florentiner Marsch" (Julius Fucik), eine Polka aus "Sarabande and Polka" (Malcolm Arnold) sowie "Serenade" (Derek Bourgeois).

Das Büfett

Für den Neujahrsempfang bereitet ein sechsköpfiges Team das Büfett vor. Laut Stadtverwaltung werden für rund 1700 Häppchen folgende Mengen verarbeitet: sechs Kilogramm Räucherlachs; drei Kilogramm Makrelenfilet; fünf Kilogramm gekochter Schinken; fünf Kilogramm Schwarzwälder Schinken; acht Kilogramm Käse; eine Kiste Salat sowie diverse Garnituren wie beispielsweise Cocktailtomaten, Trauben, Kiwis, Essiggurken...sowie 800 Teile Laugengebäck. (gan)