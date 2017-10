Markdorf Markdorfer Nachwuchs braucht mehr Platz

Die Verwaltung hat in der Gemeinderatssitzung die Kinderbedarfsplanung 2017 vorgestellt. Dabei wird deutlich, dass die Stadt auf steigende Geburtenzahlen reagieren muss. Als Maßnahmen sind ein Anbau am St.Elisabeth-Kindergarten und ein Neubau in Markdorf-Süd geplant.

"Wir sind eine junge, eine frische Stadt mit ordentlichen Kinderzahlen", sagte Hauptamtsleiter Klaus Schiele nach der Präsentation und Diskussion über die aktuellen Belegungszahlen in den Kindergärten in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Aus diesem Grund wird das Betreuungsangebot seit vielen Jahren ausgebaut und muss auch noch weiter ausgebaut werden. "Wir haben durch Zu- und Wegzüge viel Bewegung in den Zahlen, aber wir haben weiterhin steigende Zahlen", so Schiele. Ein Jahrgang pendelt sich zwischen 140 und 150 Kindern ein – mit Schwankungen nach oben und unten – daran müssen die Kapazitäten angepasst werden. Ins Kindergartenjahr 2017/18 wurde mit einer geplanten Anfangsbelegung von 428 Kindern gestartet. In Markdorf gibt es gegenwärtig 511 Betreuungsplätze in Ü 3-Gruppen, für Dezember wird mit einer Belegung mit 463 Kindern gerechnet. Die Grenze sollte laut heutigem Stand "möglicherweise vorzeitig im Februar 2019" erreicht werden, heißt es in der städtischen Kinderbedarfsplanung. In der U 3-Betreuung wird eine Belegung der Krippengruppen bis Dezember mit 76 Kindern erwartet. Durch die Bereitstellung der modularen Ausweichräume an der Mehrzweckhalle in Leimbach können die Kapazitäten um 20 Krippenplätze auf 92 Plätze erweitert werden. Auch hier sieht die Stadtverwaltung einen weiteren Ausbau der Betreuungsstrukturen.

So soll der Kindergarten St. Elisabeth um zwei U 3-Gruppen erweitert werden. Eine weitere Maßnahme wird der Neubau einer größeren Betreuungseinrichtung in Markdorf-Süd sein. Hier empfahl die Stadtverwaltung über eine "modulare Bauweise" nachzudenken, die sich ergänzen lässt. Insgesamt sollen in Markdorf-Süd sechs Gruppen entstehen, hier könnte man aber zunächst ab 2020 mindestens drei Gruppen bereitstellen und diese je nach Bedarf ausbauen. Arnold Holstein (FW) bedankte sich bei Klaus Schiele für die Vorstellung der Zahlen und sieht die Stadt "sehr gut aufgestellt." Martina Koners-Kannegießer sieht für die CDU noch ein Fragezeichen hinter dem Kindergarten in Markdorf-Süd. "Wie viele Kindergärten brauchen wir denn noch?", fragte sie. Auch interessierte Koners-Kannegießer die Nachfrage nach der U 3-Betreuung. "Die Nachfrage ist da und gerade in Leimbach warten die Leute drauf, dass wir in den modularen Ausweichräumen starten können", antwortete Schiele. Diese sollen bis Dezember aufgestellt sein. Auch Bürgermeister Georg Riedmann stellte sofort klar, dass der Standort in Markdorf-Süd auf jeden Fall gebraucht und in Angriff genommen werden muss. Uwe Achilles (SPD) meinte, dass es mit Prognosen immer schwierig sei. 2016 habe die Stadt einen großen Druck durch den Zuzug erlebt und dies konnte "Stück für Stück" abgearbeitet werden. "In der Regel werden wir allen Bedürfnissen gerecht", so Achilles. Dem widersprach Benno Sandkühler (Umweltgruppe): "Wir hinken der Entwicklung hinterher. Wir hatten immer ein Mehr an Anmeldungen und selten Luft nach oben. " Vor allem die Tendenz im U 3-Bereich müsse man im Blick haben. "Die U 3-Kinder lassen sich schlecht prognostizieren", so Riedmann. In Markdorf sei eine Belegungsmöglichkeit im laufenden Kindergartenjahr bis in die Monate April/Mai gegeben. "Diese Qualität haben andere Gemeinden nicht", machte der Bürgermeister deutlich. Da müsse bis September gewartet werden, bis Kinder eingeschult und Plätze in den Kindergärten frei werden.

So sieht es in den Kindergärten bis Ende 2017 aus

Die Zahlen zur Belegungsentwicklung in den Kindergärten wurden im Juni 2017 erhoben. Bei gegenwärtig 511 Betreuungsplätzen in Ü 3-Gruppen wird im Dezember 2017 eine Belegung mit 463 Kindern erwartet. In der U 3-Gruppe stehen 92 Plätze zur Verfügung, hier erwartet die Stadtverwaltung eine Belegung mit 76 Kindern.