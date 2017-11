Markdorf Markdorfer Maler zeigen Arbeiten in Ausstellung "Ansichtssache"

Markdorfer Maler zeigen Arbeiten in Ausstellung "Ansichtssache"

Themen der Ausstellung sind das Stadt- sowie das Reformationsjubiläum. Die Arbeiten sind ab Freitagabend, 10. November, in der Stadtgalerie zu sehen.

Markdorf – Das Thema der mittlerweile 19. Gemeinschaftsausstellung der Markdorfer Malerinnen und Maler lautet "Ansichtssache". Ein Thema, das die Gruppe keineswegs von ungefähr gewählt hat. Wollen doch auch sie ihren Beitrag zum Markdorfer Jubiläumsjahr leisten. Die Stadt feiert in diesem Jahr die erstmalige urkundliche Erwähnung der damals noch sehr kleinen Siedlung am Fuße des Gehrenbergs vor 1200 Jahren. Damals, im Sommer 817, übertrug Kaiser Ludwig der Fromme seine Einkünfte aus den Markdorfer Hofstellen ans Kloster St. Gallen.

Und um Geld und um Kirche geht es auch auf manchem Bild in der am Freitag beginnenden Ausstellung. Zum Beispiel auf einem Aquarell von Erika Streif, der Organisatorin der alljährlichen Gruppenausstellung. Sie malte den Petersdom, überdies eine geöffnete Geldtruhe. Darin blinken jene Münzen, die, so die seinerzeit von der Kirche gegebenen Versprechen, dem einen Nachlass fürs Fegefeuer gewährt hat, der sie für den Bau des römischen Doms hergab. "Es geht um den Ablasshandel damals", erklärt Erika Streif.

Auf einem anderen Bild, das sie gerade aufhängt, geht es um Martin Luther. Das Aquarell zeigt den Reformator in seiner Schreibstube. Vor ihm steht das Tintenfass, mit dem sich der Augustinermönch nach eigenen Aussagen den Teufel vom Leib hielt. Streif deutet die Legende um. Nicht Beelzebub, sondern eine nackte Schöne will dem in seine Arbeit Vertieften als Versucherin erscheinen. Einen anderen Blick auf Luther wirft auch ein weiteres Aquarell. Da liegen Leichen aufeinander. Im Vordergrund eine Frau, um deren Kopf und Oberkörper Flammen züngeln – zu sehen ist offenbar eine zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilte Hexe.

Erika Streif hat sie mit den Auswüchsen der frühneuzeitlichen Religionskriege befasst, mit den durch Glaubenseifer und Aberglauben entfachten Verirrungen in und nach der Luther-Zeit.

"Das war ein Vorschlag von Pfarrer Nagy", erklärt die Sprecherin des Künstlerkreises. Der Geistliche habe gefragt, ob die Markdorfer Malerinnen und Maler nicht das Thema Luther-Jahr aufgreifen könnten. "Ich als Atheistin hab da keinen Bezug", erklärt Marlies Beckmann. Stattdessen griff die Malerin das Stadtjubiläum auf – auf quadratischer Fläche, die in viele kleinere Quadrate unterteilt, teils markant Markdorferisches aufgreift, teils durch Sprache kommentiert. "Das kommt mir nicht in meinen Gefühlshaushalt", ist eine der verarbeiteten Sentenzen.

Helga Baldenhofer hat sich für beide Stränge entschieden. Sie "spielte" mit Luther, indem sie seine Thesen mit anderen Motiven experimentell überlagert. "Für mich als Katholikin war es eine mühsame Annäherung", erklärt sie. Auf einem zweiten Bild unterstreicht sie die lichten Seiten des Protestantismus, dies mit hellen Farben. Der Zugang zum andere Strang – der Markdorfer Geschichte – sei ihr leichter gefallen. Obgleich gebürtige Rheinländerin habe sie sich längst hier eingelebt. Auf ihren Bildern ist ihre Nähe zur Wahlheimat erkennbar – in anspielungsreichen Details.

Das prägt die gesamte Ansichtssache-Ausstellung. Mit Luther und Markdorf haben sich die 14 ausstellenden Künstler intensiv befasst. Der Reformator begegnet dem Betrachter öfter – im Kreis seiner Familie, im Disput mit seinen religiösen Gegnern, als schlichtes Porträt. Und die Gehrenbergstadt lockt mit Ansichten verschiedenster Art. Die Ansichtssache Religion und Glauben wird ergänzt durch Ansichten von Markdorf – ein gelungener Spagat mit vielen bemerkenswerten Perspektiven auf Geschichte, Religion und Gegenwart.

Die Teilnehmer

Luise Augustin, Helga Baldenhofer, IzabellaBartha, Edith Anna Beck, Marlies Beckmann, Heinz Dett, Rudi Dett, Claude Harpprecht, Rolf Maier, Monika Schwab, Axel Schwerda, Erika Streif, Paul Szerdahelyi, Hendrik Tuttlies. Zu sehen ist ebenfalls eine Arbeit des verstorbenen Siegbert Schulz.

Die Vernissage-Rede wird Hermann Zitzlsperger halten. Musikalisch begleitet wird der Abend von Christiane Riedmann und Katja Verdi. Am Sonntag, 12. November, stehen die Künstler ab 13 Uhr für Gespräche über ihre Arbeit zur Verfügung.

Die Markdorfer Malerinnen und Maler laden am Freitagabend, 10. November, zur Eröffnung ihrer Herbstausstellung in der Stadtgalerie, Ulrichstraße 5 in Markdorf, ab 20 Uhr ein.