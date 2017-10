Markdorf Markdorfer "Lemon Beat Club" schließt zum Jahresende

Die Betreiber Bernd Reutemann und Georg Mack geben den Club und Beach an der Riedheimer Straße im Gewerbegebiet Negelsee zum Jahresende auf. Am 30. Dezember steigt die letzte Party. Als einen Grund nennen sie die dringend erforderliche Investitionen ins Gebäude, die aufgrund fehlender Zukunftsperpektive am Standort, nicht sinnvoll sind.

Markdorf – Für alle Nachtschwärmer, Tanzbegeisterte und Clubgänger ist es eine traurige Nachricht: Der Lemon Beat-Club in Markdorf wird zum Jahresende schließen. Das gaben die Betreiber Bernd Reutemann und Georg Mack in einem Pressegespräch bekannt. Nach acht Jahren erfolgreichen Betrieb werden Club und Strandbar bald Geschichte sein. "Es sind mehrere Gründe, die uns zu diesem Schritt bewogen haben", erklärt Bernd Reutemann.

Ein Grund für die Schließung sind erforderliche Investitionen ins Gebäude, die nur mit einem langfristigen Pachtvertrag Sinn machen würden. Seit den 80er Jahren wird das Gebäude als Diskothek benutzt. "Es ist alles sehr verbraucht, was zwar einen gewissen Charme hat, aber es müssten einfach zu viele Dinge – vom Dach bis zum Boden – auf den neusten Stand gebracht werden", so Georg Mack. Eine umfangreiche Sanierung wäre unumgänglich, um das "Lemon" trotz veränderter Marktbedingungen in der Clubszene attraktiver zu gestalten und weiterhin erfolgreich betreiben zu können. Doch am Standort im Gewerbegebiet Negelsee fehlt die langfristige Zukunftsperspektive.

Das Areal gehört dem Unternehmer Albert Weber, der von der Idee eines Beachclubs damals sehr angetan war und es an Bernd Reutemann verpachtet hat. Reutemann hat dieses dann später an die Lemon Beat Club GmbH unterverpachtet hat, die aus ihm, Mack und Ralf Ischdonat, der in diesem Jahr verstorben ist, besteht. "Das war ein Projekt von uns dreien, in das wir viel Herzblut gesteckt haben", sagt Reutemann, der auch erklärt, warum es nur kurzfristige Pachtverträge geben hat. Die Fläche ist als Erweiterungsoption für das Unternehmen Automotive Weber vorgesehen.

Für die Betreiber sei das nie ein Problem gewesen und sie möchten sich bei Albert Weber für die Unterstützung bedanken. "Er ist einer der Wenigen in Markdorf, die bereit sind, solche Sachen überhaupt zu unterstützen", so Bernd Reutemann, der aber auch klar formuliert, das ihm die Motivation fehle, weiterhin Geld ins "Lemon" zu stecken, nachdem er mit der Schließung des Hotel Bischofschloss zum 21. Oktober seine Zelte in Markdorf abbrechen wird.

Einen wehmütigen Eindruck wollen Mack und Reutemann nicht hinterlassen, aber "es blutet einem schon das Herz" wie Mack, der an den Wochenenden vor Ort im Einsatz ist, einräumt. Gerne erinnert sich Bernd Reutemann an die Anfangszeit und die vielen Veranstaltungen zurück. Bereits 2006 hatten die Schlossgeister einen „Probestrand“ über die Sommermonate im Schlosshof installiert. „Der war bei Hotelgästen und Einheimischen sehr beliebt und mit Veranstaltungen wie kubanischen Nächten und Kleinkunst hat sich gezeigt, dass das Konzept funktioniert“, so Reutemann. 2008 startete er dann mit Ralf Ischdonat und 400 Tonnen Sand das Projekt Beach Club Markdorf an der Riedheimer Straße. Das Angebot mit Beach-Volleyball, Chill Out-Bereich, Barbetrieb und Fußball auf Großbildleinwand wurde gut angenommen und entwickelte sich zum Geheimtipp. Durch Konzerte und Open-Air-Partys wurde der Stadtstrand "Lemon-Beach" in der Region immer bekannter und beliebter.

Doch die Wetterabhängigkeit stellte die Betreiber immer wieder vor große Herausforderungen und so wurde die ehemalige Discothek "Lemon" wieder aktiviert. Im Juni 2009 wurde der Club eröffnet. "Wir wollten eine Zielgruppe zwischen 18 und 30 ansprechen und hatten immer ein bunt gemischtes Publikum", so Georg Mack. Nach einer schwierigen Angangszeit, in der viel Geduld gefragt war, positionierte sich der Club und war fester Bestandteil des Nachtlebens in Markdorf und Umgebung. Nun bleibt den Gästen noch drei Monate Zeit, um bei "Mixed Music" und "Clubsound" zu feiern und zu tanzen. Die letzte große Party wird am 30. Dezember steigen. „Wir wollen uns dafür etwas besonderes überlegen, aber Details stehen noch nicht fest“, sagt Mack, dessen berufliche Zukunft derzeit noch offen ist.

