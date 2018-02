Markdorf Markdorfer Kälte-Impressionen: Kuschelige Gärtnerei, Freude im Forst, Frost im Kühler

Bibber-Kälte und zweistellige Minusgrade: Der SÜDKURIER hat sich in der Stadtgärtnerei, dem Bauhof, beim Förster und in der Autowerkstatt umgehört.

Knackig kalt ist es dieser Tage: Zweistellige Minustemperaturen nachts, was bedeutet das für Stadtgärtnerei, Forst und Bauhof? In der Stadtgärtnerei sind die Mitarbeiter bereits draußen beim Schneiden von Sträuchern, berichtet Stadtgärtnerei-Leiterin Monika Beder. Hecken, die empfindlich seien, dies betrifft alle exotischen Gehölze wie etwa Thuja, können wegen der Kälte zurzeit jedoch nicht gestutzt werden. Ebenso wenig – ein kleiner Tipp an die Gartenbesitzer – die Rosen, die schon sehr weit seien. Eng geht es derzeit im Gewächshaus zu: Im beheizten Raum empfiehlt es sich, die Pflanzen umso enger zu stellen, je kälter es wird. Mitte März, so Beder, sollen die Stiefmütterchen gesetzt werden. Bis dahin sollte die Kältewelle also spätestens wieder vorüber sein. Am frühen Morgen seien 14 Grad minus an der Gärtnerei gemessen worden. "Uns tut es auf alle Fälle gut, wenn es in ein paar Tagen wieder wärmer wird", sagt Beder. Die Pflanzen selbst sind natürlich geschützt, zusätzlich zur Heizung noch mit einer ausfahrbaren Isolierplane unter dem Glasdach.

Froh über die aktuelle Kälte ist hingegen ihr Kollege, Stadtförster Jörn Burger. "Früher gab es noch zehn bis 15 Frosttage im Winter, heute sind es weit weniger als zehn", weiß er. Den Frost brauchen er und seine Mitarbeiter, weil sie dann mit schwerem Gerät auch auf problematische Flächen fahren können, etwa in die nassen Waldgebiete im Gehau, um Stämme gefällter Bäume zu rücken. Ist der Boden hart, gibt es keine Schäden. Ohnehin sei der Winter bislang zu nass und zu warm gewesen, sagt Burger. Die ersten Bärlauch und Märzenbecher würden bereits sprießen. Die seien aber "noch in der Startphase", der Frost könne ihnen noch nichts anhaben. Frieren hingegen müssen seine Mitarbeiter – und sich in diesen Tagen mehrmals täglich wieder aufwärmen.

Ähnlich geht es den Männern vom Bauhof, die zurzeit ebenfalls viel draußen arbeiten. Auch sie fänden es gut, dass es gerade so kalt sei, sagt Betriebsleiter Stefan Mutter: "Jetzt können wir endlich auch ins Gelände fahren und so zum Beispiel an den Gräben arbeiten." Gute 200 Tonnen Streusalz lagern noch in der Halle im Betriebshof. Das reicht bis in den nächsten Winter, sagt Mutter.

Weniger entspannt sehen die bittere Kälte jene Autofahrer, deren Untersatz streikt. In 70 Prozent der Fälle seien schwache oder defekte Starterbatterien schuld, berichtet Elvedin Limani, Kfz-Servicetechniker und Geschäftsführer beim Autoservice-Center Staneker im Gewerbegebiet Riedwiesen. Auch eine Pannenursache, die sogar mit einem Motorschaden enden kann: Fehlender Frostschutz im Kühler. "Manche Fahrer füllen nur destilliertes Wasser ein, aber das geht nur im Sommer", warnt Limani. Orgelt der Diesel hingegen eine halbe Ewigkeit, ehe er rußend seine Arbeit aufnimmt, liegt es meist an defekten Glühkerzen. Die kommen dann nicht mehr gegen die zweistelligen Minusgrade im Motorblock an.